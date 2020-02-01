親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

越南把台灣視為「中國」 越航下午把登機旅客趕下機

越捷7架班機滯台 緬甸因應武漢肺炎也禁台航班

各地口罩荒 花蓮這個店家無條件免費送

2020-02-01 18:35聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

全台各地陷入口罩荒，但花蓮一間修車廠卻免費送口罩。林姓業者說，妻子受傷住院好幾周，他早在疫情升溫前就上網訂口罩自用，這陣子陸續到貨後，發現大家都在喊一罩難求，決定貢獻微薄力量，除了部分留下來自用，其他無條件免費分送，一人一片到店自取，共體時艱。

花蓮吉安鄉中央路3段這間車廠，開店已經13年。林老闆今天下午在地方社團臉書「花蓮同鄉會」貼文，歡迎民眾到店索取口罩，貼文表示，「免費！免費！免費￼自取，一人限取一份」，若願意歡迎幫粉絲專頁按讚或評五顆星，但這是自由心證，完全不勉強。

文章一貼出，受到熱烈回響，大讚老闆有愛心，還有人一家8口前往索取；有網友詢問能不能購買，林老闆也拒絕說「只送不賣」。

林老闆受訪時表示，老婆因腳受傷住院快一個月，當時因為進出醫院需求，才托幾個朋友上網訂口罩，那時候疫情不嚴重，還算好訂，近日看到網路一片哀嚎口罩難訂，加上就要開學，決定拿出來與大家分享，共體時艱。

他強調，口罩只送不賣，來索取也沒有任何條件，就是一人拿一份，有民眾想要跟他購買，他都拒絕，只希望有需要的人能拿到，照顧好自己也保護他人。至於贈送數量，因為是廠商分批寄送，今天數百片已快被索取一空，接下來幾天可能還會到貨，若還有貨就再送，送完為止。

花蓮一間修車廠，今天在臉書貼文免費送口罩，網友大讚佛心。圖／翻攝臉書「花蓮同鄉會...
花蓮一間修車廠，今天在臉書貼文免費送口罩，網友大讚佛心。圖／翻攝臉書「花蓮同鄉會」
分享

口罩疫情

延伸閱讀

「遲緩兒身障者如何排隊買口罩？」民間盼政府統...

防疫一線醫院缺口罩遭疑 湖北紅會：無權分配

直擊口罩之亂 高雄多數超商根本沒進貨！

一罩難求！工資漲5倍 陸口罩產量仍未達平時一...

相關新聞

防疫同時宜蘭綠博繼續籌辦 下月28日開幕

2020-02-01 16:30

花蓮縣府新款名片上線 12款在地特色網友呼：很可以

2020-02-01 16:10

武漢疫情延燒 花蓮旅宿紛傳退房

2020-02-01 17:40

被問煩了？台東藥妝店員臉上口罩貼「已售完」

2020-02-01 17:26

不要都擠在蛋黃區 宜蘭花14億蓋第二行政中心後年完成

2020-02-01 13:20

拜南迴改所賜！台東大武獲9420（就是愛你）新亮點！

2020-02-01 11:27

太平山雲端漫步活動 6月6日舉辦

2020-02-01 00:10

法務部行政執行署宜蘭分署4日舉行拍賣會

2020-01-31 23:53

哪裡可停車？ 宜蘭設地磁感應 不必再亂繞

2020-01-31 23:40

基隆港旅運大樓招商 投資規模107億

2020-01-31 23:20

落實防疫措施 台東縣長饒慶鈴自製消毒水宣導

2020-01-31 17:41

宜蘭無武漢肺炎確診個案 20疑似個案只餘1名待檢驗報告

2020-01-31 16:55

影／宜蘭近千路邊停車位埋地磁 找車位更有效率

2020-01-31 16:11

家長買嘸兒童口罩 林右昌：無法全面發放會向中央反映

2020-01-31 15:49

因應一波旅遊高峰 台東各旅服中心及車站做好防疫措施

2020-01-31 15:36

夾娃娃機放醫用口罩觸法 林右昌批把防疫當兒戲令移除

2020-01-31 14:47

綠島老婦肺炎後送 台東縣衛生局：無關疫情

2020-01-31 14:17

校園防疫 宜蘭4校寒假營隊取消

2020-01-31 14:16

東大門夜市32攤位重生 強制納保火險、設防火建材

2020-01-31 13:54

新港奉天宮單車環島祈福 傳統宮廟文化結合休閒單車

2019-12-29 13:07
看更多

熱門文章

不要都擠在蛋黃區 宜蘭花14億蓋第二行政中心後年完成

2020-02-01 13:20

台南今起交通大執法 永康中華路及東區中華東路是重點

2020-02-01 09:07

影／2020桃園燈會光之桃花源開幕 點亮老街溪水岸

2020-01-31 20:44

拜南迴改所賜！台東大武獲9420（就是愛你）新亮點！

2020-02-01 11:27

影／財神爺今年管得緊！8000人借發財金、逾半借不到

2020-02-01 07:23

台中買6元口罩？超商：麥夠問Y！市府持續訪查防疫物資

2020-02-01 12:38

中央統一分口罩 彰化提出7萬5千人首要需求

2020-02-01 12:03

連跑10間超商、藥局買嘸口罩 他罵：降價沒貨騙人嗎？

2020-02-01 12:09

已經沒貨出不了貨 口罩進口商四處調貨

2020-02-01 12:06

中華地下道通行48年今填平 韓國瑜：擁有太多人的回憶

2020-02-01 10:12

民眾到超商買口罩撲空 店家：口罩今天才會進倉配送

2020-02-01 12:13

台南市府第三波人事異動 3局處首長換人

2020-02-01 14:05

十萬兒童口罩在哪？ 雲林超商店員：確定今天不會進貨

2020-02-01 13:23

嘉義市2月3日起 各公私立國中寒假課輔均停課

2020-01-31 21:41

曾是彰化地標 荒廢多年 喬友大廈活化招商中

2020-01-31 22:48

網紅景點四重溪溫泉公園 將委外盼重現四大名湯風華

2020-02-01 07:21

助學金缺260萬元 北台南家扶與台南郵局7據點義賣募款

2020-02-01 09:00

財神爺嚴管？逾半借嘸發財金

2020-01-31 23:16

零自由行陸客再加疫情 墾丁觀光業憂霸王級寒流

2020-02-01 10:58

台南203所國中小取消課輔與活動 教局：應提前告知家長

2020-01-31 19:36

解決車流長年堵塞 中山高興建岡山第二交流道有譜

2020-02-01 16:13

韓冰戶籍仍在雲林農舍？ 韓家聲明：韓冰的戶籍已遷出

2020-02-01 14:40

被問煩了？台東藥妝店員臉上口罩貼「已售完」

2020-02-01 17:26

防武漢肺炎！大鵬灣國家風景區全面啟動防疫措施

2020-01-31 22:53

從嚴把關 即起進高雄長庚要刷健保卡確認有無出入境

2020-02-01 16:27

口罩搶到以後 要學會正確使用及保存

2020-02-01 12:05

桃園市機車汰舊換新補助出爐 換車最高2.4萬元

2020-02-01 17:41

春酒取消、陸客歸零 業者問：觀光業冬天要冷多久？

2020-02-01 14:55

接力GoShare上路 iRent共享機車今也進軍桃園

2020-02-01 16:14

抓違停 柯文哲：科技執法用力推 去年開罰「賺」25億

2020-01-31 23:30

武漢疫情延燒 花蓮旅宿紛傳退房

2020-02-01 17:40

竹縣花3000萬打造廚餘處理廠2.0 有效降低異味飄散

2020-02-01 10:43

台南「龍崎光節空山祭」成臉書IG熱點 延亮到元宵節

2020-02-01 09:32

直擊口罩之亂 高雄多數超商根本沒進貨！

2020-02-01 17:51

宜蘭私房景點／夜衝櫻花陵園賞燈海 無敵壯觀

2020-01-31 23:38

高雄超商買不到口罩 餐飲店要消費者戴口罩才可進入

2020-02-01 12:40

絕佳賞花單車路線 竹縣竹22鄉道粉紅波斯菊花海

2020-02-01 13:50

雙北交通新制今上路 公車上下車未刷卡無轉乘優惠

2020-01-31 23:44

劇毒農藥「巴拉刈」今起禁用退場 農民:已改用替代藥劑

2020-02-01 12:56

民眾買不到口罩求助 議員王又民自費買口罩讓民眾救急

2020-01-31 20:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top