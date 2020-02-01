各地口罩荒 花蓮這個店家無條件免費送

全台各地陷入口罩荒，但花蓮一間修車廠卻免費送口罩。林姓業者說，妻子受傷住院好幾周，他早在疫情升溫前就上網訂口罩自用，這陣子陸續到貨後，發現大家都在喊一罩難求，決定貢獻微薄力量，除了部分留下來自用，其他無條件免費分送，一人一片到店自取，共體時艱。

花蓮吉安鄉中央路3段這間車廠，開店已經13年。林老闆今天下午在地方社團臉書「花蓮同鄉會」貼文，歡迎民眾到店索取口罩，貼文表示，「免費！免費！免費￼自取，一人限取一份」，若願意歡迎幫粉絲專頁按讚或評五顆星，但這是自由心證，完全不勉強。

文章一貼出，受到熱烈回響，大讚老闆有愛心，還有人一家8口前往索取；有網友詢問能不能購買，林老闆也拒絕說「只送不賣」。

林老闆受訪時表示，老婆因腳受傷住院快一個月，當時因為進出醫院需求，才托幾個朋友上網訂口罩，那時候疫情不嚴重，還算好訂，近日看到網路一片哀嚎口罩難訂，加上就要開學，決定拿出來與大家分享，共體時艱。