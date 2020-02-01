武漢疫情延燒 花蓮旅宿紛傳退房

花蓮縣府統計春節湧入上百萬觀光人次，但年後是觀光淡季，又有武漢肺炎疫情延燒，花蓮旅宿業受到衝擊，多家民宿、旅館陸續接到要求退房電話，旅館業推估一直到4月，退房率高達5成。業者表示，若疫情獲得控制還好，若持續升高，情況更不樂觀。

花蓮市一位民宿業者，春節前夕才收到訂房民眾以武漢肺炎為由，要求初三、初四退房電話，業者表示花蓮沒有確診案例，且距入住時間不到一周，但對方仍要求免費退訂，讓業者覺得十分困擾。

花蓮觀光旅館商業同業公會理事長、美侖飯店總經理高水祿說，春節期間確實有3團取消訂房，但春節期間住房率不差，約有8成。

花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠指出，今年春節連假前期的住房率約9成，初四、初五也約6成，即使連假尾聲的1月31日，因為是觀光局秋冬遊補助最後一天，住房率也提升到9成。

業者目前較關注的是春節過後的訂房狀況，花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐表示，縣內旅館陸續接到退房電話，有的退房率3成，有的甚至有半數退訂，業者擔心若疫情升溫，退房率還會跟著增加。

陳秉忠說，目前距228連假約一個月，民宿訂房率約3成，和往年相比算是正常，且春節過後向來是淡季，若此時疫情能夠獲得控制，一旦解除警報，悶了許久的民眾多半想出門走走，對旅宿業就是好消息，反之，若未能在旺季前控制疫情，情況恐怕不樂觀。