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台東元宵陣頭遶境 衛生局呼籲戴口罩

2020-02-01 16:56中央社 台東縣1日電

台東元宵節重頭戲陣頭遶境將如期於2月8日舉行，總計有50隊參加，台東縣衛生局呼籲參加人員戴口罩。

由台東市天后宮舉辦的元宵節陣頭遶境，不受武漢肺炎影響，將於2月8、9日登場，天后宮今天邀請報名的50個隊伍完成抽籤、同時領取號碼牌及滅火器。

武漢肺炎疫情持續延燒，衛生局特別派人到抽籤會場宣導，希望參與人員全程戴口罩遶境。

台東天后宮表示，台東元宵傳統神明遶境活動為台東縣無形文化資產，2天的遶境都在下午1時30分在台東市四維路集合出發，進廟及遶境活動則在晚上12時30分結束。2月8日上午11時宋江陣到天后宮參禮表演、2月9日下午5時宮前廣場有台東玄武堂炸寒單。

台東遶境天后宮

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