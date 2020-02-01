花蓮縣府新款名片上線 12款在地特色網友呼：很可以

花蓮縣府在新春過後推出新版名片，選用12種具在地特色的代表性圖樣，涵蓋農特產、景點、人文等，提供給府內員工印製名片時使用，盼藉此行銷花蓮特色；縣長徐榛蔚今在臉書公布樣張，網友直呼「很可以」。

徐榛蔚在臉書貼文介紹，這次名片設計以「觀光、自然、人文、漁農」為基礎，以「淨」、「靜」、「勁」、「境」、「靚」做設計發想，挑選具有花蓮代表性之象徵特色意象作為主要的視覺重點，因應搭配鮮明的代表色。

12款設計，農漁產包括曼波魚、金針花、文旦柚、苦茶樹、咖啡豆，景點則有七星潭、太魯閣牌樓、長春祠、鯉魚潭紅面鴨、花蓮火車站入列，加上花蓮知名的泛舟與豐年祭活動，設計簡潔，像是金針花就以金黃色為主色調，採單支花朵構圖呈現。

還有圓滾滾的曼波魚，隨黑潮洋流經過花東海岸，設計師以牠可愛外型為基礎發想，配色為本身灰白色外皮作延伸。

縣府行政暨研考處新聞科表示，以往縣府員工名片正面是統一設計，背面自行決定，多半不會再加印其他圖樣，就是空白一片。這次邀請縣內青年設計家設計，推出12款特色圖樣，在縣府網站公告，員工印製名片時，可自由挑選。