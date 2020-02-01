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第2波流感襲美！症狀類似武漢肺炎 近4個月來已奪萬命

武漢肺炎延燒 花蓮2月至5月退房率已超過3成

2020-02-01 16:13中央社 花蓮縣1日電

武漢肺炎疫情延燒，花蓮觀光產業也受到波及，旅宿業者表示，春節住房率影響不大，但2月至4月旅館退房率已超過3成，若疫情未能在4、5月緩和，恐衝擊暑期觀光旺季。

花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠接受中央社記者採訪表示，過年檔期民宿業影響不大，初一到初三都有9成住房率、初四、初五也有6成，春節結束碰上秋冬遊補助最後一天，1月31日住房率不減反增到9成。

花蓮觀光旅館商業同業公會理事長高水祿接受中央社記者採訪表示，春節期間約有3團遊客取消訂房，約占1成，整體住房率仍有8成，近年花蓮飯店競爭激烈，春節住房率表現還不錯。

高水祿分析，今年春節碰上蘇花改通車，以他服務的美侖飯店住戶類型，就有7成遊客是自行開車前來，較不受疫情影響，推測可能是這次住房率維持往年水準的原因之一。

春節後的下一個連假是二二八3天連假，陳秉忠說，距離假期還有近一個月時間，目前訂房率有3成，和往年同期差不多；高水祿說，訂房型態改變，飯店旅館訂房狀況，最晚要前一星期才會明朗化，目前影響還不明顯。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐接受中央社記者採訪表示，春節期間旅宿業影響不大，但旅館訂房率2月至4月目前已累積退房率已達到3至5成，若疫情未能控制，退房率恐持續上升。

陳秉忠表示，武漢肺炎疫情若能在2、3月控制，4、5月觀光淡季降低甚至消除，將能在5、6月衝高觀光效益，但反之若未能在2、3月未能控制的話，情況就不樂觀。

花蓮觀光業者也呼籲政府能盡快提出具體、明確的紓困措施，趁著觀光淡季、疫情期間，提供業者包括低利貸款、利息展延到營業稅及地價稅的減免等措施，讓業者進行設備保養、更新，提升觀光競爭力。

春節疫情訂房

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