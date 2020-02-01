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口罩降價卻不補貨？民眾怨「超商買嘸」業者揭苦衷

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不要都擠在蛋黃區 宜蘭花14億蓋第二行政中心後年完成

2020-02-01 13:20聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

羅東是宜蘭縣商業重鎮，市區的羅東夜市即是台灣知名繁榮的攤區，但多數行政機關都分布在周邊，一同擠在蛋黃區，雖是交通便利又熱鬧，卻又擠又難停車。

為此，宜蘭縣政府規畫「第二行政中心」，把行政機關從市區搬出到東北側、相距約4公里的地區，經多年努力，土地完成開發及基礎建設，預計斥資14億3千萬元新建，新的機關辦公建築，已設計完成，建物採清水模工法，相當有質感外，辦公與洽公環境將是舒適又有整體美。

而新建工程上網招標，預計下個月（3月）6日決標，採最有利標，決標後，花3個月評選出廠商，順利的話，今年6、7月間可動工，工期912個日曆天，可在後年（111年）12月底完成。

第二行政中心就在光榮陸橋旁，緊鄰羅東林業文化園區北側，完成啟用，要入駐搬進新家的機關有宜蘭縣政府消防局第二大隊、宜蘭縣政府消防局羅東消防分隊、宜蘭縣政府警察局羅東分局、宜蘭縣羅東地政事務所、宜蘭縣政府地方稅務局羅東分局、宜蘭縣溪南戶政中心及財政部北區國稅局羅東稽徵所等。

縣政府指出，這些機關搬到第二行政中心，可紓解與因應羅東鎮日趨熱絡商業活動導致市中心區空間使用上日益不足的問題，能整合市中心區行政機關，增加市中心區可開發用地，將使羅東市區大改觀。

羅東多數行政機關將進駐第二行政中心，不過，羅東鎮公所則不遷，規畫留在原地改建，初步規畫新建地上7樓、地下3樓的辦公大樓，結合地下停車場等計畫，提供更多停車空間，方便洽公民眾及遊客。

宜蘭縣政府預計斥資14億3千萬元，新建宜蘭縣第二行政中心，圖為新建工程模擬立面圖...
宜蘭縣政府預計斥資14億3千萬元，新建宜蘭縣第二行政中心，圖為新建工程模擬立面圖。圖／宜蘭縣政府提供
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宜蘭縣政府預計斥資14億3千萬元，新建宜蘭縣第二行政中心，圖為新建工程模擬鳥瞰圖...
宜蘭縣政府預計斥資14億3千萬元，新建宜蘭縣第二行政中心，圖為新建工程模擬鳥瞰圖。圖／宜蘭縣政府提供
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羅東警察建築

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