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1台商確診感染武漢肺炎 已送陸協和醫院治療

武漢肺炎疫情延燒 陸衛健委證實：已痊癒者仍有再感染風險

宜蘭無武漢肺炎確診個案 20疑似個案只餘1名待檢驗報告

2020-01-31 16:55聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭縣防疫，縣政府今天統計，通報疑似個案20名，其中18名已排除，1名初驗陰性，另1名等待檢驗報告中，目前宜蘭縣內並無確診個案。

同時，行政院今天透過視訊，與全國各縣市民政及衛政單位召開「地方政府民政衛政防疫會議」，宜蘭縣長林姿妙向會議主持人、行政院副院長陳其邁爭取防疫物資，盼中央協助。

林姿妙向中央爭取縣內相關單位，包括醫院等，配合防疫的經費補助，同時反映，這兩天很多民眾還買不到口罩，宜蘭的交通及旅宿業者也有第一線服務人員所需的口罩來源問題，建請中央協助解決。

宜蘭縣政府指出，因目前口罩由中央統一控管，林姿妙縣長建議，調整藥局及醫療材料行等通路的分配比例，因為在非都會地區，超商、藥妝店及大型賣場的分布遠不及藥局等醫療通路普及，如此一來，縣市衛生局才能依照人口比例及城鄉差距做調整，更能有效的滿足民眾需求。

而各級學校開學在即，縣政府教育處整備並盤點需求，以宜蘭縣所屬國中小(包含幼兒園)學4萬4千名學生計算，目前提供學生急用的口罩，數量還有學生數量的1倍多，但為避免後續口罩不足，也已經請中央協助提供更多的兒童用口罩等防疫物資，以確保學童安全。

林姿妙在會議後，責成各單位落實中央流行疫情指揮中心各項防疫措施，同時協助宣導口罩調配政策，呼籲民眾應保持個人手部及呼吸道良好衛生習慣、落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩。

宜蘭縣政府提醒，目前全國口罩均已由中央統一調度，其中民生需求口罩由超商、藥妝店、藥局、醫材等通路提供，每人一次限買1至3片，中央已律定統一價格，請民眾不必恐慌、囤貨，如出現發燒及呼吸道症狀，應配戴口罩儘速到醫療院所就醫，並第一時間主動告知旅遊史，以利院所即時安排看診。

衛生局呼籲，接獲來源不明或未經證實疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸法。

相關資訊可參閱疾管署網站或運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」可即時獲得防疫訊息，亦可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)、宜蘭縣政府衛生局防疫諮詢專線（03）9357011諮詢。

行政院今天透過視訊，與全國各縣市民政及衛政單位召開「地方政府民政衛政防疫會議」，...
行政院今天透過視訊，與全國各縣市民政及衛政單位召開「地方政府民政衛政防疫會議」，宜蘭縣長林姿妙（右）領軍參與，會中向會議主持人、行政院副院長陳其邁爭取防疫物資，盼中央協助。圖／宜蘭縣政府提供
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行政院今天透過視訊，與全國各縣市民政及衛政單位召開「地方政府民政衛政防疫會議」，...
行政院今天透過視訊，與全國各縣市民政及衛政單位召開「地方政府民政衛政防疫會議」，宜蘭縣長林姿妙（右）向會議主持人、行政院副院長陳其邁爭取防疫物資，盼中央協助。圖／宜蘭縣政府提供
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行政院今天透過視訊，與全國各縣市民政及衛政單位召開「地方政府民政衛政防疫會議」。...
行政院今天透過視訊，與全國各縣市民政及衛政單位召開「地方政府民政衛政防疫會議」。圖／宜蘭縣政府提供
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口罩衛生局林姿妙武漢肺炎

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