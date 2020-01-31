影／宜蘭近千路邊停車位埋地磁 找車位更有效率

很少人注意到，宜蘭縣的路邊收費停車格內，從去年起，被悄悄地埋了一個黃框外緣、直徑約10公分大的咖啡色圓形物品，包括頭城、礁溪、宜蘭市、羅東鎮等932個停車格，格格都有。

「這叫『地磁』！是感測器。」宜蘭縣政府今天解釋指出，這是宜蘭縣政府爭取工業局斥資4700萬元建置的智慧型交通系統，透過地磁感測，可辨識車格裡有沒有車輛停放，回傳訊息，在街頭的顯示板顯示，駕駛人就可以知道那裡還有空格停車位可停。

宜蘭縣政府表示，工業局補助中華電信公司1700萬元完成相關施設，除地磁外，在重要路口或路段，共設置40面的可變式資訊顯示看板，高150公分，寬45公分，透過無線傳輸，資訊面板接收到停車格地磁訊息，顯示告知，讓駕駛人不用找停車位還要亂繞碰運氣，而是很準確知道，那裡還有路邊停車格，可停的停車格是在前方、在左邊，還是在右邊。

宜蘭縣政府表示，這套系統已經建置完成，將測試到今年8月，但測試期間，已經可以使用。