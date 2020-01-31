親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

1台商確診感染武漢肺炎 已送陸協和醫院治療

武漢肺炎疫情延燒 陸衛健委證實：已痊癒者仍有再感染風險

花蓮縣中醫師公會分享中藥茶 提升免疫力

2020-01-31 16:07聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

面對武漢肺炎疫情來勢洶洶，花蓮縣中醫師公會理事長李麥表示，中醫保健先把身體養好，降低感染機率，除養成良好健康飲食習慣和防疫措施，還可用藿香、薄荷等較為溫和的藥材沖泡茶飲，天冷可加生薑顧腸胃；也可按「尺澤穴」、「曲池穴」及「足三里穴」保健，抵抗外來病毒。

李麥指出，此次爆發的新型冠狀病毒近似於中醫所謂的「濕溫」，首當其衝就是呼吸系統與消化系統，患者多有發燒、咳嗽、呼吸急促和呼吸困難等症狀，有些人甚至會出現腸胃道症狀。在手搖茶文化興盛的台灣，平時喜歡冷飲或飲食習慣不良，容易對腸胃道造成不必要的消耗，造成濕盛體質，而新型冠狀病毒入侵者引動內濕，便發作濕溫。

因此平時保養很重要，養成良好的飲食習慣，定時、定量，少喝冷飲，少吃生食，尤其食用野生肉類更要經過烹調，調養生息。可用藿香、鮮荷葉、薄荷、紫蘇葉等較為溫和的藥材沖泡茶飲，加些茯苓、白朮煮水強健脾胃，天冷也可加些生薑，若有疑似感染症狀例如發燒、呼吸急促、肌肉痠痛等，請配戴口罩，請儘速就醫，並減少暴露機會。

李麥說，中醫對健康的觀點著重於身體本身的平衡，提供幾個穴位給大家參考。第一個是「尺澤穴」位於肘橫紋中，肱二頭肌腱橈側凹陷處，是手太陰肺經的合穴，對清肺調氣有非常好的效果。第二個是「曲池穴」位於手肘外側面，曲肘時在肘橫紋盡處，是手陽明大腸經的合穴，清熱利濕排濁效果極佳。

第三個是「足三里穴」位於小腿前外側，脛骨前緣外開一橫指處，按摩此穴可調節體內的免疫反應。第四個是「陰陵泉穴」，位於小腿內側，脛骨內側髁下，與足三里穴搭配，可加強體內陰陽平衡，降低患病機率。

另外，可用乾薑、桂枝、川芎、當歸等溫通經脈、活絡氣血的藥材磨粉打包，熱水煮滾後加入溫水，每晚泡腳15分鐘，改善末稍循環，提升抗病力。

面對武漢肺炎疫情，花蓮縣中醫師公會理事長李麥表示，可用藿香、薄荷等較為溫和的藥材...
面對武漢肺炎疫情，花蓮縣中醫師公會理事長李麥表示，可用藿香、薄荷等較為溫和的藥材沖泡茶飲，也可按穴位保健，抵抗外來病毒。圖／花蓮中醫師公會提供
分享

中醫

延伸閱讀

中醫主任咖啡摻安眠藥 迷昏女子性侵判賠129...

武漢肺炎病毒不強 學者：一般人約7天可自癒

勤刷牙還是牙周病 改看中醫連牙肉都長出來

台灣開始搶購口罩？ 藥師：別傻了！擔心反而免...

相關新聞

影／宜蘭近千路邊停車位埋地磁 找車位更有效率

2020-01-31 16:11

家長買嘸兒童口罩 林右昌：無法全面發放會向中央反映

2020-01-31 15:49

因應一波旅遊高峰 台東各旅服中心及車站做好防疫措施

2020-01-31 15:36

夾娃娃機放醫用口罩觸法 林右昌批把防疫當兒戲令移除

2020-01-31 14:47

不捨! 保育類黑鸛重傷 獸醫師忍痛人道處置

2020-01-31 14:24

冷爆了! 蘇澳休息站有熱水洗手超暖心

2020-01-31 14:24

富岡漁港貨輪擦撞客輪 幸無人傷亡

2020-01-31 14:17

綠島老婦肺炎後送 台東縣衛生局：無關疫情

2020-01-31 14:17

校園防疫 宜蘭4校寒假營隊取消

2020-01-31 14:16

東大門夜市32攤位重生 強制納保火險、設防火建材

2020-01-31 13:54

基隆2000根電線桿占人行道 行人被迫走馬路

2020-01-31 13:46

基隆貼心里長自掏腰包送派出所口罩 員警：感謝

2020-01-31 12:39

武漢肺炎緊張夾娃娃機台出現口罩 民眾：花10元夾8元？

2020-01-31 12:02

真的可以漫步雲端！在海拔2千太平山辦馬拉松慢跑准了

2020-01-31 10:57

防疫當頭─冬山元宵宴取消 可全額退費送伴手禮

2020-01-31 09:36

基隆人行道有2千多電桿屢卡道 基市拔桿闢通行友善空間

2020-01-31 09:28

消保官天天盯 花蓮口罩缺貨「只是暫時」

2020-01-30 23:56

行人閃電桿 基隆人行道推「拔桿」

2020-01-30 23:50

台東站前 3分鐘不開走就罰

2020-01-30 23:17

疫情延燒 農民憂釋迦難登陸？ 台東縣府：不必緊張

2020-01-30 22:41

避免疫情影響陸生權益 東華大學提供彈性修業措施

2020-01-30 17:45

咳一聲全車乘客緊張消毒 葛瑪蘭客運備口罩量體溫

2020-01-30 16:59

年後出現轉職潮 基隆估多2到3成就業機會

2020-01-30 16:43

不受疫情影響 台東元宵2月1日炸寒單

2020-01-30 16:06

花蓮勝安宮鼠年花燈討喜 明辦安太歲儀式

2020-01-30 14:35

春節花蓮遊客達120萬人次塞爆 客運業者盼民眾多搭大眾運輸

2020-01-30 14:20

春節何處去？新公路蘇花改 串出9處鮮景點

2020-01-27 11:33

新港奉天宮單車環島祈福 傳統宮廟文化結合休閒單車

2019-12-29 13:07
看更多

熱門文章

南橫天池也有雪景可賞 網友： 彷彿置身國外

2020-01-30 20:06

超有誠意！金門馬拉松停辦 報名費全退還可領報名禮

2020-01-31 12:22

北市年後何處賞花 士林官邸、陽明山等4處免費觀賞

2020-01-31 07:22

一餐可吃超過10種蔬果 蔡清淵開店讓顧客吃的營養均衡

2020-01-31 07:34

北捷明起取消8折優惠 改「常客優惠」

2020-01-31 00:01

台南永康中華路交通違規全市第一 明天起大執法抓違規

2020-01-31 12:29

中埔落羽松祕境 重新開放

2020-01-30 22:46

高市體恤計程車司機 明天起中午停路邊停車格免收費

2020-01-31 14:03

武漢肺炎緊張夾娃娃機台出現口罩 民眾：花10元夾8元？

2020-01-31 12:02

新北首次執行珍稀保育動物安樂死 基隆鳥會：尊重專業

2020-01-31 10:13

搶買口罩？ 超商店員納悶：竟是熟面孔不戴口罩來買

2020-01-31 14:59

新北環狀線今通車 侯：捷運沒有顏色只有歡喜色

2020-01-31 11:57

基隆人行道有2千多電桿屢卡道 基市拔桿闢通行友善空間

2020-01-31 09:28

環狀線通車蔡出席、朱立倫缺席 侯友宜：打2通電話邀他

2020-01-31 13:04

防曝武漢肺炎風險 屏東警察局發口罩供員警自我防護

2020-01-30 18:36

作為柯文哲跟蔡英文之間潤滑劑？侯友宜這樣說

2020-01-31 13:02

以文救父！她文采感人肺腑 一篇徵文讓父親獲假釋

2020-01-30 18:40

北市府小內閣再異動 社會局長陳雪慧請辭

2020-01-30 20:34

揭面紗！台南市立圖書館新總館金色格柵奪目年底開幕

2020-01-31 11:46

無懼讓人直打哆嗦的寒流 墾丁豔陽高照加比基尼女郎

2020-01-31 16:06

請辭台北市社會局長 陳雪慧：表達不捨、謝謝關心

2020-01-30 21:15

高雄中華地下道明封閉開始填平 交通局建議替代道路

2020-01-31 12:06

武漢肺炎莫恐慌 汐止公所開應變會議

2020-01-30 19:29

簽署罷韓拿口罩？王鴻薇：感覺奢侈諷刺

2020-01-31 14:16

避開塞車路段！桃園往返林口長庚公車新路線來了

2020-01-31 14:28

下雨加武漢肺炎 看女王頭遊客比去年過年掉2成半

2020-01-30 23:10

武漢肺炎、冬遊副作用 南投春節觀光跌掉200萬人次

2020-01-31 11:53

侯友宜突擊檢查超商口罩販賣情況 發現一早就被搶光

2020-01-31 17:13

北市勞動局長反同受爭議 柯文哲：有經過府內投票程序

2020-01-31 13:34

真的可以漫步雲端！在海拔2千太平山辦馬拉松慢跑准了

2020-01-31 10:57

收治武漢肺炎病患？ 佳里奇美醫院：假訊息、不同醫院受害

2020-01-31 16:52

禽流感疫情蠢蠢欲動 屏東縣撲殺8715隻土雞

2020-01-30 18:02

落實武漢肺炎防疫 王惠美：不配合及散播謠言一律開罰

2020-01-30 18:36

柯文哲要求大力推動科技執法 首要針對幹道違停

2020-01-31 15:14

夾娃娃機放醫用口罩觸法 林右昌批把防疫當兒戲令移除

2020-01-31 14:47

影／宜蘭近千路邊停車位埋地磁 找車位更有效率

2020-01-31 16:11

新北市議員蔡淑君服務處明早發公益口罩 每人限3張

2020-01-30 23:08

天池通車 甲仙人潮創10年新高

2020-01-30 23:15

家長買嘸兒童口罩 林右昌：無法全面發放會向中央反映

2020-01-31 15:49

高市官員走訪店家 口罩全賣完

2020-01-31 16:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top