花蓮縣中醫師公會分享中藥茶 提升免疫力

面對武漢肺炎疫情來勢洶洶，花蓮縣中醫師公會理事長李麥表示，中醫保健先把身體養好，降低感染機率，除養成良好健康飲食習慣和防疫措施，還可用藿香、薄荷等較為溫和的藥材沖泡茶飲，天冷可加生薑顧腸胃；也可按「尺澤穴」、「曲池穴」及「足三里穴」保健，抵抗外來病毒。

李麥指出，此次爆發的新型冠狀病毒近似於中醫所謂的「濕溫」，首當其衝就是呼吸系統與消化系統，患者多有發燒、咳嗽、呼吸急促和呼吸困難等症狀，有些人甚至會出現腸胃道症狀。在手搖茶文化興盛的台灣，平時喜歡冷飲或飲食習慣不良，容易對腸胃道造成不必要的消耗，造成濕盛體質，而新型冠狀病毒入侵者引動內濕，便發作濕溫。

因此平時保養很重要，養成良好的飲食習慣，定時、定量，少喝冷飲，少吃生食，尤其食用野生肉類更要經過烹調，調養生息。可用藿香、鮮荷葉、薄荷、紫蘇葉等較為溫和的藥材沖泡茶飲，加些茯苓、白朮煮水強健脾胃，天冷也可加些生薑，若有疑似感染症狀例如發燒、呼吸急促、肌肉痠痛等，請配戴口罩，請儘速就醫，並減少暴露機會。

李麥說，中醫對健康的觀點著重於身體本身的平衡，提供幾個穴位給大家參考。第一個是「尺澤穴」位於肘橫紋中，肱二頭肌腱橈側凹陷處，是手太陰肺經的合穴，對清肺調氣有非常好的效果。第二個是「曲池穴」位於手肘外側面，曲肘時在肘橫紋盡處，是手陽明大腸經的合穴，清熱利濕排濁效果極佳。

第三個是「足三里穴」位於小腿前外側，脛骨前緣外開一橫指處，按摩此穴可調節體內的免疫反應。第四個是「陰陵泉穴」，位於小腿內側，脛骨內側髁下，與足三里穴搭配，可加強體內陰陽平衡，降低患病機率。