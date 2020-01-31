家長買嘸兒童口罩 林右昌：無法全面發放會向中央反映

基隆市政府今天下午召開武漢肺炎應變會議，市長林右昌指示各單位加強防疫工作，針對有家長反映買不到兒童口罩，林右昌說，依市府目前控留的口罩數量，無法比照雲林縣作法全面發放兒童口罩，對於市民反映買不到兒童口罩的問題，市府會向中央反映，但也提醒民眾不要囤積，現在中央統一徵集、配送，相信口罩的需求過幾天就會紓緩。

世界衛生組織今天宣布將新型冠狀病毒疫情提升為「國際公共衛生緊急事件」，基隆市政府立即召開緊急應變會議，林右昌親自坐鎮指揮，傳達中央防疫政策，統籌各相關局處人力及資源，務必確保市民健康，讓所有防疫工作做得更加完美，同時也要求各局處緊密合作，以嚴謹網絡維護市民健康。

林右昌說，從過年前開始市府團隊就不斷地進行相關應變會議，也遵循中央政策進行全面防疫工作，如今因為WHO已將疫情定義為全球緊急事件，國內也有2起本土感染案例，早上行政院由副院長陳其邁召開地方防疫聯合（視訊）會議，下午市府特別召集所有局處首長，傳達中央政策，林右昌表示，基隆市雖然是二級開設，但是是一級的規格，希望讓所有防疫工作做得更加完美。

議員張秉鈞今天在臉書表示，接獲諸多家長反應，現在超商或藥局皆買不到兒童口罩。他已跟基隆衛生局反應，是否能協調工廠能生產兒童口罩，並針對幼兒園及國小統一進行發放。

媒體詢問有關議員建議比照雲林縣全面發放兒童口罩，林右昌回應說，不了解為何雲林有這麼多口罩，因為如果每個小朋友每人都發20個口罩，基隆有2萬7千個學生，市府控留的口罩都不到5萬5千個相關口罩。一時之間，不管中央或地方，每個小朋友都要去發放，有實際困難

林右昌表示，市府目前控留的口罩數量，無法比照雲林縣的作法，特別是現在大家對於口罩有很大的需求，從中央到各縣市政府應該也有困難，但中央防疫中心也一再提醒，若是要去看病、有症狀或是出入人口密集場所，才需要佩戴口罩，對於市民反映買不到兒童口罩的問題，市府會向中央反映，但也提醒民眾不要囤積，現在中央統一徵集、配送，相信口罩的需求過幾天就會紓緩。