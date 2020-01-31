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校園防疫 宜蘭4校寒假營隊取消

2020-01-31 14:16聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭校園防疫，有4所學校寒假校園活動取消。

其中，壯圍鄉古亭國小2月3日到2月5日的韻律體操冬令營取消，員山鄉員山國中取消2月3日到7日的特教生寒假課後照顧班，羅東鎮竹林國小的特教課照班今天之後停課，羅東鎮羅東國中取消2月1日到2日的童軍團露營。

宜蘭縣政府教育處表示，已啟動各級校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」防疫措施，有關寒假期間課後輔導、活動營隊比照一般上課規定，但課程中發現學童或是教職員有發生發燒、咳嗽、流鼻涕、感冒、身體不適或呼吸道相關症狀，應立即配戴口罩，並通知家長協助就醫，如有確診個案亦請落實相關通報程序。

有關寒假課程停課與否？宜蘭縣政府教育處表示，考量宜蘭縣尚無確診個案，也無疫情傳出，授權由各學校自行評估是否停止辦理，若仍維持辦理，請各校務必安排於通風環境內進行，並落實防疫措施，以減少群聚交叉感染風險，倘有傳染病群聚情事，請依宜蘭縣流感「345」停課建議，即3天內4例停課5天辦理。

宜蘭縣政府教育處要求各級學校於開學前完成校園環境清潔及消毒，並持續再分區規畫清消頻次，開學後加強宣導親師生勤洗手，全面備妥完整洗手設備，入校自主性體溫量測，

所有校內人員，包括教職員工、家長、廠商、志工與訪客等，進出校園園所，務必要求戴口罩，各級學校團體活動舉辦之地點，務必安排通風環境，減少在密閉空間進行，幼兒園跨班團體活動先予暫停。

宜蘭縣校園開學前將備妥稀釋漂白水，校園環境清潔及消毒，並儲備充足肥皂、酒精(75%)及乾洗手液等防疫物資，提供學校師生使用，此外，教育處開學後將在校園出入口處設置體溫量測站，實施入校量測體溫措施，超過攝氏38度者，盡速就醫，造冊列管追蹤。

宜蘭縣政府教育處啟動各級校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」防疫措施，全面備妥防疫用品...
宜蘭縣政府教育處啟動各級校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」防疫措施，全面備妥防疫用品。圖／宜蘭縣政府教育處提供
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宜蘭縣政府教育處啟動各級校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」防疫措施，寒假期間課後輔導...
宜蘭縣政府教育處啟動各級校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」防疫措施，寒假期間課後輔導、活動營隊自主性體溫量測。圖／宜蘭縣政府教育處提供
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宜蘭縣政府教育處啟動各級校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」防疫措施，全面備妥防疫用品...
宜蘭縣政府教育處啟動各級校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」防疫措施，全面備妥防疫用品，教育處開學後將在校園出入口處設置體溫量測站，實施入校量測體溫措施，超過攝氏38度者，儘速就醫，造冊列管追蹤。圖／宜蘭縣政府教育處提供
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