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東大門夜市32攤位重生 強制納保火險、設防火建材

2020-01-31 13:54聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮東大門自強夜市去年6月發生火災，造成32攤位全毀，經花蓮縣政府檢討，並規畫強制納保火險、規範使用防火建材等管理措施，新建32攤位已於本月10日完工，20日完成攤商進駐試營運。花蓮縣政府觀光處表示，將規畫各區消防演練及編組等措施，避免再次發生竟外。

東大門夜市去年6月3日凌晨慘遭祝融，32攤全數燒毀，隔了4個月後，10月6日又發生火警，有2、3攤被薰黑，幸都未造成人員傷亡。昨天舉辦開幕儀式，花蓮縣長徐榛蔚表示，自強夜市因去年遭受祝融之災，感謝觀光處不斷協調溝通，經評估後於夜市園區武器展示區旁新建32攤位，並將受損的陸橋拆除，後續將於原址興建多元遊憩設施及舞台，供民眾及藝文活動使用。

東大門自強夜市主委吳建龍說，本次進駐攤位有飲食類23攤、飲料類4攤、物品類3攤、遊戲類2攤，春節期間新建32攤位已交由攤商使用並重新試營運，吸引大批人潮前往消費，感謝縣長及縣政府全力協助攤商繼續拚經濟，歡迎民眾到東大門夜市攤位消費支持攤商。

觀光處指出，為提升攤商用火安全，未來將規定攤商強制納保火險，對於使用明火攤商需增設防火隔離建材，並規畫各區消防演練及編組等措施，讓東大門夜市攤商有防火共識，完善園區消防安全。另配合本次新建攤位工程，改善增設電子看板等設施中英文指引，讓民眾更便利逛夜市。

花蓮東大門自強夜市去年6月發生火災，造成32攤位全毀，經花蓮縣政府檢討，規畫強制...
花蓮東大門自強夜市去年6月發生火災，造成32攤位全毀，經花蓮縣政府檢討，規畫強制納保火險、規範使用防火建材等管理措施。圖／花蓮縣政府提供
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夜市徐榛蔚

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