炸寒單陣頭遶境不受疫情影響 2/5震撼登場

不受武漢肺炎影響，台東元宵節重頭戲炮炸寒單爺、陣頭遶境將如期舉行，首場炸寒單爺將於2月5日登場，主要場次在2月8、9日，總計超過20場。

台東市長張國洲今天表示，2月8、9日為一年一度元宵節遶境祈福及台東炮炸寒單爺盛事，已緊鑼密鼓籌辦中不可能取消，但大型集會聚集龐大人潮，在技術上也難以執行量測體溫及全面戴口罩，除呼籲民眾做好個人防疫工作，建議台東縣政府協助防疫。

台東縣長饒慶鈴指出，雖然台東縣迄今共有2起疑似武漢肺炎個案通報，所幸檢驗結果都是陰性、已經全部排除，台東地區目前是相對安全。

饒慶鈴表示，台東縣交通及觀光發展處從30日春節後開工首日就會同交通部公路總局台東監理站前往台東轉運站、富岡漁港等地進行聯合視察，督導各運輸業者配合衛生福利部頒布的相關辦法防疫。

除了在車輛及場站定時清潔消毒、要求駕駛員及服務人員每日檢查體溫並配戴口罩外，另準備口罩、乾洗手消毒液及額溫槍等，提供給需要的民眾使用，以防止疫情擴散。

主辦單位之一台東市玄武堂公布今年炮炸寒單爺（邯鄲）場次，2月5日、6日下午2時配合東寒單文化學習營開炸，接著正式場次則在2月8日、9日上場，最後一場則在2月15日在台東海濱公園國際地標舉行的煙火之夜，總計超過20場。

除了炮炸寒單爺，另一個重頭戲是陣頭遶境，今年將在3個地區舉行，分別是2月1日知本地區、2月8日及9日台東市區、2月9日台東市大豐地區。