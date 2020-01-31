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武漢肺炎緊張夾娃娃機台出現口罩 民眾：花10元夾8元？

2020-01-31 12:02聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

夾娃娃機也搭武漢肺炎疫情！基隆市廟口夜市附近一處夾娃娃機店，竟也出現口罩，機台內除了公仔等物外，還放置不少口罩，有民眾投10元試手氣，但發現只有薄薄的一片，根本就很難夾。民眾說「花10元夾8元的口罩，有沒有搞錯？」，還有民眾表示「防疫時刻口罩很重要，這樣夾好嗎？」

基隆夾娃娃機店林立，夾的東西五花八門，各種公仔、人偶、3C產品、娃娃等應有盡有，甚至之前也有放置活蝦。近日愛三路一間夾娃娃機店也搭上搭武漢肺炎疫情，選物內容放置了不少口罩在上面，下方原有放置不少精緻的大型公仔等物，上面標示保夾490元。

今天有民眾發現機台內有不少口罩，民眾說，口罩外觀和一般超商賣的一個8元的防疫口罩類似，但上面有花紋，不知是一般防塵口罩，還是可防疫口罩，並無標示清楚，口罩實際價格無從得知。

一名男子投10元試手氣，但發現只有薄薄的一片，根本就很難夾，他說「花10元夾8元的口罩，有沒有搞錯？」，還有另名男子表示「防疫時刻口罩很重要，這樣夾好嗎？」。

夾娃娃機店也掛出告示，為防範武漢肺炎疫情，店內提供消毒酒精，場內也不定期擦拭機台，提醒民眾出入公共場所盡量戴口罩，做好自身防護。

武漢肺炎緊張夾娃娃機台出現夾口罩。記者游明煌／攝影
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武漢肺炎緊張夾娃娃機台出現夾口罩。記者游明煌／攝影
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武漢肺炎緊張夾娃娃機台出現夾口罩。記者游明煌／攝影
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武漢肺炎緊張夾娃娃機台出現夾口罩。記者游明煌／攝影
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口罩武漢肺炎夾娃娃機

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