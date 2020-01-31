真的可以漫步雲端！在海拔2千太平山辦馬拉松慢跑准了

林務局羅東林區管理處今天宣布，宜蘭縣鐵人三項協會在6月6日辦理「2020太平山雲端漫步活動」准了。

羅東林區管理處指出，太平山是國內享譽盛名的國家森林遊樂區，是生態旅遊地點，也是體育活動挑戰登山的場地，訂有「羅東林區管理處太平山國家森林遊樂區提供舉辦體育活動申請須知」，邀請各界來太平山辦活動。

其中，今年體育活動申請，經專業委員評審，已完成核定辦理1場次體育活動，即是宜蘭縣鐵人三項協會在6月6日舉辦理「2020太平山雲端漫步活動」活動，歡迎民眾報名參加，透過揮灑汗水來踏訪太平山，發現太平山不一樣的美。

「太平山雲端漫步活動」今年度邁入第10年，是馬拉松慢跑活動，規畫自太平山莊出發，沿翠峰景觀道路跑至翠峰山屋折返，全程漫步於海拔2000公尺之林道，沿線林木蓊鬱景緻秀麗，並時有雲霧繚繞，漫步穿梭於本路段，猶如於雲端漫步一般，更有跑者分享其因路跑而灼熱的身體被冰涼清新的山巒氣息所包圍，是路跑時的頂級享受，也是熱愛參與太平山路跑的原因。

羅東林區管理處表示 活動舉行2個月前公布園區路段管制情形，也請屆時入園的遊客配合管制措施。

相關活動報名詳情，請洽各主辦單位或報名網站查詢。

宜蘭縣鐵人三項協會電話（03）9560570