基隆人行道有2千多電桿屢卡道 基市拔桿闢通行友善空間

基隆市地狹人稠，道路多單行道，路幅不大，導致許多電線桿直接設在人行道上的特殊景況，就有不少老人家或身障人士反映，走在人行道時，常走到一半會撞到電線桿，坐輪椅的甚至卡住過不去，進退兩難，通行空間不夠友善。市府表示，透過逐條道路改善人行道的機會，與台電配合將電纜線下地把電桿移除，讓行人「行無礙」。8年來，已減少200根人行道電桿，但仍有2千多根電線桿在人行道上。

基隆市盲人福利協進會指出，有不少盲人反映走在市區人行道會撞電桿、電箱設備、如果沒有人陪伴很容易跌倒，應減少障礙物。70歲李姓老人家說，人行道本來就小，走路要閃電桿很麻煩，對老人家是很大的安全威脅，不注意就會撞上去。

記者實際走訪仁五路發現，有不少台電變電箱及電桿占去人行道空間，有的商家還放置花盆，行人通行不易，有一名婦人就被迫走到馬路上，後方有車十分危險，仁五路人行道很難走得通。文化路電桿更是多，100公尺有10多根，電桿有的不只1根，甚至多根綁在一起，占超過一半人行道的寬度。

議員童子瑋說，基隆因為地形的關係加上開發的時間相對早，早期很多地方在建置的時候，並沒有考慮到一個城市未來5年、10年的變化，往往想到什麼就蓋什麼。人行道的電桿、路樹成為行人通行的阻礙，讓行人的空間環境很不友善。

童子瑋表示，他聽到很多人向他反映，人行道過於狹小、人行道路面材質不良、沒有無障礙空間、照明設備不足、路樹種植等，還有，很多的候車亭都是建置在人行道或是騎樓，在改善人行道環境時，一併考慮候車亭的整修或興建，把握每次改變的機會，才能打造真正的友善環境。

市府8年前統計，全市在人行道路的電線桿有2419根，採逐步方式改善，利用改善人行道的機會讓電桿下地，讓人行道變成友善的通行空間，到目前已少了約200根，進行「拔桿計畫」。

市府工務處長張元良表示，基隆人行道寬度多在90到110公分之間，因路幅狹窄，新設人行道不易，電桿供電需要又沒有隨意移除，必須採用逐段向中央爭取經費改善，藉由改善人行道一併調整電桿、行道樹及路燈的配置，下地還遷移。近10年營建署補2.4億元共39件改善人行道，最大型的就是田寮河畔公園闢建改善。