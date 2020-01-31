親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

火神山醫院趕工！網友變監工 央視直播千萬人觀看

德國確認第5名武漢肺炎病例 5人屬同家汽車零件供應商

基隆人行道有2千多電桿屢卡道 基市拔桿闢通行友善空間

2020-01-31 09:28聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市地狹人稠，道路多單行道，路幅不大，導致許多電線桿直接設在人行道上的特殊景況，就有不少老人家或身障人士反映，走在人行道時，常走到一半會撞到電線桿，坐輪椅的甚至卡住過不去，進退兩難，通行空間不夠友善。市府表示，透過逐條道路改善人行道的機會，與台電配合將電纜線下地把電桿移除，讓行人「行無礙」。8年來，已減少200根人行道電桿，但仍有2千多根電線桿在人行道上。

基隆市盲人福利協進會指出，有不少盲人反映走在市區人行道會撞電桿、電箱設備、如果沒有人陪伴很容易跌倒，應減少障礙物。70歲李姓老人家說，人行道本來就小，走路要閃電桿很麻煩，對老人家是很大的安全威脅，不注意就會撞上去。

記者實際走訪仁五路發現，有不少台電變電箱及電桿占去人行道空間，有的商家還放置花盆，行人通行不易，有一名婦人就被迫走到馬路上，後方有車十分危險，仁五路人行道很難走得通。文化路電桿更是多，100公尺有10多根，電桿有的不只1根，甚至多根綁在一起，占超過一半人行道的寬度。

議員童子瑋說，基隆因為地形的關係加上開發的時間相對早，早期很多地方在建置的時候，並沒有考慮到一個城市未來5年、10年的變化，往往想到什麼就蓋什麼。人行道的電桿、路樹成為行人通行的阻礙，讓行人的空間環境很不友善。

童子瑋表示，他聽到很多人向他反映，人行道過於狹小、人行道路面材質不良、沒有無障礙空間、照明設備不足、路樹種植等，還有，很多的候車亭都是建置在人行道或是騎樓，在改善人行道環境時，一併考慮候車亭的整修或興建，把握每次改變的機會，才能打造真正的友善環境。

市府8年前統計，全市在人行道路的電線桿有2419根，採逐步方式改善，利用改善人行道的機會讓電桿下地，讓人行道變成友善的通行空間，到目前已少了約200根，進行「拔桿計畫」。

市府工務處長張元良表示，基隆人行道寬度多在90到110公分之間，因路幅狹窄，新設人行道不易，電桿供電需要又沒有隨意移除，必須採用逐段向中央爭取經費改善，藉由改善人行道一併調整電桿、行道樹及路燈的配置，下地還遷移。近10年營建署補2.4億元共39件改善人行道，最大型的就是田寮河畔公園闢建改善。

張元良說，最近3年改善孝二路、調和街、麥金路等近10條道路人行道空間，市府未來會持續逐條進行人行道空間改善，打造友善的通行空間，正在整建的調和街，就把人行道加寬道路縮減，提供更多友善空間給行人使用。

基隆市地狹人稠，道路多單行道，路幅不大，導致許多電線桿直接設在人行道上的特殊景況...
基隆市地狹人稠，道路多單行道，路幅不大，導致許多電線桿直接設在人行道上的特殊景況，行人空間不夠友善。記者游明煌／攝影
分享
基隆市地狹人稠，道路多單行道，路幅不大，導致許多電線桿直接設在人行道上的特殊景況...
基隆市地狹人稠，道路多單行道，路幅不大，導致許多電線桿直接設在人行道上的特殊景況，行人空間不夠友善。記者游明煌／攝影
分享
基隆市地狹人稠，道路多單行道，路幅不大，導致許多電線桿直接設在人行道上的特殊景況...
基隆市地狹人稠，道路多單行道，路幅不大，導致許多電線桿直接設在人行道上的特殊景況，行人空間不夠友善。記者游明煌／攝影
分享
基隆市地狹人稠，道路多單行道，路幅不大，導致許多電線桿直接設在人行道上的特殊景況...
基隆市地狹人稠，道路多單行道，路幅不大，導致許多電線桿直接設在人行道上的特殊景況，行人空間不夠友善。記者游明煌／攝影
分享

人行道基隆童子瑋

延伸閱讀

行人閃電桿 基隆人行道推「拔桿」

九份交管新制奏效 春節違規僅17件

九份人行道管制見效 瑞芳警空拍機查路況

九份行人標線上路8天告發25件　瑞芳警列春節...

相關新聞

防疫當頭─冬山元宵宴取消 可全額退費送伴手禮

2020-01-31 09:36

消保官天天盯 花蓮口罩缺貨「只是暫時」

2020-01-30 23:56

行人閃電桿 基隆人行道推「拔桿」

2020-01-30 23:50

台東站前 3分鐘不開走就罰

2020-01-30 23:17

疫情延燒 農民憂釋迦難登陸？ 台東縣府：不必緊張

2020-01-30 22:41

避免疫情影響陸生權益 東華大學提供彈性修業措施

2020-01-30 17:45

咳一聲全車乘客緊張消毒 葛瑪蘭客運備口罩量體溫

2020-01-30 16:59

年後出現轉職潮 基隆估多2到3成就業機會

2020-01-30 16:43

不受疫情影響 台東元宵2月1日炸寒單

2020-01-30 16:06

花蓮勝安宮鼠年花燈討喜 明辦安太歲儀式

2020-01-30 14:35

春節花蓮遊客達120萬人次塞爆 客運業者盼民眾多搭大眾運輸

2020-01-30 14:20

基隆廟口天一香滷肉飯只給滷鴨蛋 背後竟是百年的堅持

2020-01-30 07:00

春節何處去？新公路蘇花改 串出9處鮮景點

2020-01-27 11:33

新港奉天宮單車環島祈福 傳統宮廟文化結合休閒單車

2019-12-29 13:07
看更多

熱門文章

2020桃園燈會在平鎮 交通管制報給你知

2020-01-30 12:38

最美的風景 藝術家夫婦新春拿壞畫筆清洗嘉義公園鐵椅

2020-01-30 11:02

民眾塞錢難退還 桃市清潔隊員收15萬餘元全捐救助專戶

2020-01-30 13:43

春節花蓮遊客達120萬人次塞爆 客運業者盼民眾多搭大眾運輸

2020-01-30 14:20

彰化人期待即將實現 大埔截水溝拓寬工程明開公聽會

2020-01-30 15:36

南橫天池也有雪景可賞 網友： 彷彿置身國外

2020-01-30 20:06

夾娃娃機大賺鞭炮財 業者恐遭罰最高15萬

2020-01-30 15:23

影／台中貿易商口罩由大陸進口 只給醫院目前數量夠

2020-01-30 17:06

別再亂丟垃圾、亂停車！ 中埔落羽松秘境今重新開放

2020-01-30 15:58

年後出現轉職潮 基隆估多2到3成就業機會

2020-01-30 16:43

媽祖顯靈保佑 2女信徒港口宮擲筊各13及10聖杯贏轎車

2020-01-30 10:29

咳一聲全車乘客緊張消毒 葛瑪蘭客運備口罩量體溫

2020-01-30 16:59

北捷明起取消8折優惠 改「常客優惠」

2020-01-31 00:01

防曝武漢肺炎風險 屏東警察局發口罩供員警自我防護

2020-01-30 18:36

以文救父！她文采感人肺腑 一篇徵文讓父親獲假釋

2020-01-30 18:40

竹市消保官衛生局稽查超商藥妝藥局 口罩供貨充足

2020-01-30 16:00

一餐可吃超過10種蔬果 蔡清淵開店讓顧客吃的營養均衡

2020-01-31 07:34

北市府小內閣再異動 社會局長陳雪慧請辭

2020-01-30 20:34

埔里手工紙曾供應日本及東南亞 南投縣登錄為傳統工藝

2020-01-30 12:37

故宮南院秀創意 清明上河圖「重訓」、「拳擊」樣樣來

2020-01-30 12:59

武漢肺炎莫恐慌 汐止公所開應變會議

2020-01-30 19:29

下雨加武漢肺炎 看女王頭遊客比去年過年掉2成半

2020-01-30 23:10

請辭台北市社會局長 陳雪慧：表達不捨、謝謝關心

2020-01-30 21:15

北市年後何處賞花 士林官邸、陽明山等4處免費觀賞

2020-01-31 07:22

影／苗栗縣無確診案例 春節期間假消息已報警調查

2020-01-30 16:12

中埔落羽松祕境 重新開放

2020-01-30 22:46

落實武漢肺炎防疫 王惠美：不配合及散播謠言一律開罰

2020-01-30 18:36

低溫加持 高雄玉荷包開花有望逾7成

2020-01-30 12:35

影／桃園燈會明天開展 今晚先試燈加強防疫消毒

2020-01-30 14:42

禽流感疫情蠢蠢欲動 屏東縣撲殺8715隻土雞

2020-01-30 18:02

新北市議員蔡淑君服務處明早發公益口罩 每人限3張

2020-01-30 23:08

侯友宜：防疫不是口水戰 只能「過」不可「不及」

2020-01-30 14:49

林口長庚成立微菌治療中心 嚴重腹瀉或巨腸症有療效

2020-01-30 13:49

台南最早消防隊6層樓高瞭望塔 夜間更亮眼壯觀

2020-01-30 18:40

受台灣世界展望會幫助 她成跆拳道裁判現在目標特教師

2020-01-31 07:42

高雄燈會交通管制 部分道路設為徒步區

2020-01-30 11:59

嚴防武漢肺炎入侵 進高澎警局須量體溫

2020-01-30 18:36

關心口罩存貨 盧秀燕訪查倉儲物流業者

2020-01-30 18:49

武漢肺炎是否停課 宜縣府：比照流感規定

2020-01-30 19:10

防武漢肺炎N95口罩乾洗手夯 中市府：外科口罩就夠用

2020-01-30 18:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top