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避免疫情影響陸生權益 東華大學提供彈性修業措施

2020-01-30 17:45聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

武漢肺炎疫情持續升溫，為免學生因疫情無法返校，國立東華大學推出彈性修業措施，包括開學選課、註冊繳費、修課、成績考核、請假等，可以通訊方式處理或補辦，並放寬相關規定，保障學生求學權益。

東華大學下學期申請入台證的大陸交換生有56名，其中3名來自姐妹校湖北省華中師範大學，但已放棄來台。校方表示，衛福部已暫緩陸生入台兩周，最快也要2月10日才能入台，若疫情再升溫，還可能繼續暫緩入台。

校方近日密切連繫陸生，了解他們的狀況與健康情形，到今天為止有6名陸生擔心後續求學問題，透過電子郵件或臉書向校方詢問，為了因應武漢肺炎疫情，讓本國學生或陸生能夠安心就學，校方依據大學法規定，推出彈性修業機制。

「東華大學因應武漢肺炎疫情無法返校學生彈性修業機制」分成開學選課、註冊繳費、修課、考試成績、請假、休退學及復學、畢業資格、資格權利保留、學校相關輔導協助機制共9類，都有彈性放寬。

例如，開學選課不受每學期最低應修科目學分數限制；若需延後註冊，可以通訊方式申請並檢具相關證明補辦，也可以委託他人代辦。在確保學生學習品質下，也可以彈性以遠距教學授課；若要辦理休學，可以通訊申請、委託他人，也不受期末考試開始後不得申請休學規定的限制，若休學期滿仍無法復學，可以專案延長休學期限等。

校方強調，學校也會啟動關懷輔導機制，針對個案蹤輔導並關懷，過程中一定會保護個資，維護學生隱私。

慈濟科技大學也趕在開學前成立防疫小組，追蹤師生旅遊史與健康狀況，另也準備13間健康集中監測管理室，並盤點口罩、漂白水等防疫物資。

校方表示，目前有一名陸生寒假返鄉，預計2月13日回台後，必須留在家中自我健康管理14天才能返校，期間一律給以公假，也會協助課業輔導。

慈濟科技大學成立防疫小組，盤點口罩、漂白水等庫存，確保防疫物資充足。圖／慈濟科技...
慈濟科技大學成立防疫小組，盤點口罩、漂白水等庫存，確保防疫物資充足。圖／慈濟科技大學提供
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國立東華大學針對因疫情無法返校上課的學生，提出彈性措施，讓學生可以安心就學。圖／...
國立東華大學針對因疫情無法返校上課的學生，提出彈性措施，讓學生可以安心就學。圖／報系資料照片
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武漢肺炎疫情陸生

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