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咳一聲全車乘客緊張消毒 葛瑪蘭客運備口罩量體溫

2020-01-30 16:59聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

葛瑪蘭客運桃園路線班車司機、乘客上車前配合量體溫、消毒防疫，客運班車上備有口罩，...
葛瑪蘭客運桃園路線班車司機、乘客上車前配合量體溫、消毒防疫，客運班車上備有口罩，乘客大都配戴口罩防疫。圖／葛瑪蘭客運提供
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中國武漢肺炎疫情蔓延來勢洶洶，葛瑪蘭客運桃園3處站展開班車、乘客配合執行防疫措施，葛瑪蘭桃園站點主管今天下午表示，桃園3條客運路線發車前，客運司機必須先量體溫、消毒，每班客運前先全車消毒，每名乘客上車前要量體溫上車，車上備有口罩，提供需要的乘客配戴防疫。

葛瑪蘭桃園站點主管說，因應武漢肺炎防疫，葛瑪蘭各客運班車上備有口罩，提供有需要的乘客配戴使用，如不配戴立即引起其他乘客注意，今天上班日，有1名乘客一上車咳嗽1、2聲，立即引起全車乘客看著他，司機也會主動詢問上車乘客是否需要口罩，全力預防疫情擴散。

葛瑪蘭客運桃園路線班車司機、乘客上車前配合量體溫、消毒防疫，客運班車上備有口罩提...
葛瑪蘭客運桃園路線班車司機、乘客上車前配合量體溫、消毒防疫，客運班車上備有口罩提供需要乘客配戴防疫。圖／葛瑪蘭客運提供
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葛瑪蘭客運桃園路線班車司機、乘客上車前配合量體溫、消毒防疫，客運班車前先進行全車...
葛瑪蘭客運桃園路線班車司機、乘客上車前配合量體溫、消毒防疫，客運班車前先進行全車消毒、車上備有口罩提供乘客配戴防疫。圖／葛瑪蘭客運提供
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武漢肺炎口罩疫情咳嗽客運

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