咳一聲全車乘客緊張消毒 葛瑪蘭客運備口罩量體溫

葛瑪蘭客運桃園路線班車司機、乘客上車前配合量體溫、消毒防疫，客運班車上備有口罩，乘客大都配戴口罩防疫。圖／葛瑪蘭客運提供 分享 facebook

中國武漢肺炎疫情蔓延來勢洶洶，葛瑪蘭客運桃園3處站展開班車、乘客配合執行防疫措施，葛瑪蘭桃園站點主管今天下午表示，桃園3條客運路線發車前，客運司機必須先量體溫、消毒，每班客運前先全車消毒，每名乘客上車前要量體溫上車，車上備有口罩，提供需要的乘客配戴防疫。