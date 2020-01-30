咳一聲全車乘客緊張消毒 葛瑪蘭客運備口罩量體溫

相關新聞
年後出現轉職潮 基隆估多2到3成就業機會2020-01-30 16:43
不受疫情影響 台東元宵2月1日炸寒單2020-01-30 16:06
花蓮勝安宮鼠年花燈討喜 明辦安太歲儀式2020-01-30 14:35
春節花蓮遊客達120萬人次塞爆 客運業者盼民眾多搭大眾運輸2020-01-30 14:20
基隆廟口天一香滷肉飯只給滷鴨蛋 背後竟是百年的堅持2020-01-30 07:00
台東嘉明湖白雪覆蓋 山友：美呆了2020-01-29 22:58
防疫…各縣市取消新春團拜 花蓮車站送口罩2020-01-29 22:43
延平布農世外桃源重生 探訪七里香原始林、樹屋秘境2020-01-29 14:26
紅葉少棒發源地 來趟台東延平布農部落小旅行2020-01-29 14:26
七星潭波斯菊花海 揭開軍事戰備坑道面紗2020-01-29 14:25
遠離都市塵囂 悠遊花蓮鄉村美景2020-01-29 14:25
春節何處去？新公路蘇花改 串出9處鮮景點2020-01-27 11:33
新港奉天宮單車環島祈福 傳統宮廟文化結合休閒單車2019-12-29 13:07
熱門文章
春節湧爆人潮！台南龍崎空山祭破10萬人 延展至元宵節2020-01-29 20:30
視察超商 侯友宜：50片150塊價格穩定2020-01-29 17:45
泡湯不用錢！全台免費溫泉 市區一大堆2020-01-30 10:00
基隆廟口天一香滷肉飯只給滷鴨蛋 背後竟是百年的堅持2020-01-30 07:00
禁口罩出口 韓國瑜：硬性規定未必是聰明與智慧決定2020-01-29 19:47
台南走春人潮不如去年 研判與武漢肺炎疫情有關2020-01-29 18:12
寒流與肺炎雙重影響 南投日月潭溪頭清境踏青人潮少2020-01-29 17:23
警「科技交管」神助攻 北市重南高架工程提前7時通車2020-01-29 19:08
2020桃園燈會在平鎮 交通管制報給你知2020-01-30 12:38
機車汰舊換新 中彰擴大補助2020-01-29 23:19
春節花蓮遊客達120萬人次塞爆 客運業者盼民眾多搭大眾運輸2020-01-30 14:20
最美的風景 藝術家夫婦新春拿壞畫筆清洗嘉義公園鐵椅2020-01-30 11:02
芬園、新社櫻花大爆發 美炸2020-01-29 23:13
民眾塞錢難退還 桃市清潔隊員收15萬餘元全捐救助專戶2020-01-30 13:43
賴清德揪團玩飛天「波浪搖滾」 圓了小時候的夢2020-01-30 00:17
媽祖顯靈保佑 2女信徒港口宮擲筊各13及10聖杯贏轎車2020-01-30 10:29
明天開工 高市：公私部門櫃台第一線人員須戴口罩2020-01-29 20:10
彰化人期待即將實現 大埔截水溝拓寬工程明開公聽會2020-01-30 15:36
高雄李長榮大社廠鍋爐氣爆排黑煙 遭環保局開罰2020-01-29 20:26
桃園燈會明登場 水岸燈廊迎賓2020-01-29 23:15
故宮南院秀創意 清明上河圖「重訓」、「拳擊」樣樣來2020-01-30 12:59
夾娃娃機大賺鞭炮財 業者恐遭罰最高15萬2020-01-30 15:23
抗武漢肺炎 開工日北市各校啟動防疫工作2020-01-29 18:14
埔里手工紙曾供應日本及東南亞 南投縣登錄為傳統工藝2020-01-30 12:37
中市警局防疫總動員 第一線執勤員警都要配戴口罩2020-01-29 21:36
2020高雄燈會藝術節登場 看璀璨燈海記得戴口罩2020-01-29 22:14
台東嘉明湖白雪覆蓋 山友：美呆了2020-01-29 22:58
竹市消保官衛生局稽查超商藥妝藥局 口罩供貨充足2020-01-30 16:00
留言