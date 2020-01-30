年後出現轉職潮 基隆估多2到3成就業機會

勞動部北分署基隆就業中心為了替求職民眾加油打氣，今天新春開工第一天，請來財神送喜氣。圖／ 基隆就業中心提供 分享 facebook

年後出現轉職潮，基隆就業服務中心表示，根據往年經驗，每到過年後就會比平常多2到3成的職缺，主要是因為過完年後，年終獎金拿到了，年假也休完了，民眾會有換工作的想法，今年1月基隆有1300多個職缺，是求職人數的1.6倍，預估2月職缺會更多，將再多出2到3成，讓求職民眾選擇性更多，尤以支援服務業、製造業等較有機會開出較多職缺。

勞動部北分署基隆就業中心為了替求職民眾加油打氣，今天新春開工第一天，請來財神送喜氣，除了現場發送糖果和福袋外，還準備養生紅棗茶奉茶給想求職的民眾，就業中心一上午就湧進180位找工作的民眾，就業服務員還扮成財神送上報喜福袋，希望滿滿好運來。為宣導防範武漢肺炎，除就業服務員全部配戴口罩，財神爺也戴上大大的口罩，宣導民眾一起加強防疫措施。

已請領1次失業給付的一名小姐，在開春第一天用電話通知已再就業的好消息，就業服務員除了恭喜她之外，也提醒她就業3個月後要記得請領提早就業獎助津貼。

基隆就業中心主任盛慧中表示，1月份基隆及鄰近地區開出的職缺約為1千3百餘個，求供倍數為1.6。預期2月份廠商將陸續釋出更多工作機會，希望求職、轉職的民眾要把握年初就業的好機會。

就業中心說，依照往年的經驗，電腦、電子產品及光學製品製造業，電子零組件製造業及汽機車零件等製造業等較有機會開出較多職缺。目前從事支援一般企業或家庭運作之各種活動的支援服務業已陸續開缺，如租賃、就業服務、旅遊、保全及私家偵探、建築物及綠化服務，以及辦公室行政服務等。