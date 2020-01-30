花蓮勝安宮鼠年花燈討喜 明辦安太歲儀式

花蓮勝安宮高約2公尺的鼠年花燈討喜，廟方並在廟前搭起平安橋，吸引上千名信眾過橋點平安燈祈福。記者王思慧／攝影 分享 facebook

花蓮勝安宮每年元宵除了邀學生創作彩繪燈籠並展出，今年特別以鼠年設計高約2公尺的主題燈，並在宮廟前搭起平安橋，吸引上千名信眾點平安燈祈福，廟方也提供各式太歲燈、光明燈，將於明天農曆正月初七（31日）上午9點辦理安太歲儀式。

勝安宮今年的主題花燈「金鼠迎春」，站立的黃金色老鼠有圓滾滾的大眼，手捧錢幣，讓人看了覺得很可愛又招財，晚上點亮時還有不同色彩。勝安宮更在廟前廣場搭設平安橋，吸引許多民眾攜家帶眷，或是情人牽手過橋，象徵並祈福未來一切平安。

勝安宮延續往年慣例舉辦元宵活動，主委黃永裕表示，因為今年是鼠年，大部份參賽的花燈都以吉祥鼠造形為主，每件作品都活潑可愛，用心製作。現展出花燈作品、親子寫生作品、勝安宮書法班書法作品，更歡慶勝安宮70周年，除了設置金鼠年主題燈、平安橋，還有龍鳳造型的樹雕燈籠，並預計於2月8日舉辦元宵晚會。

另外，勝安宮將於農曆正月初七（31日）上午9點起辦理「刈箍」安太歲，今年歲次生肖有犯太歲，正沖、偏沖者，可安太歲把不好的運氣送走。屬鼠、屬馬者犯太歲，屬虎、牛、狗、猴、龍者犯沖，信眾請攜帶自己的頭髮、指甲用紅包袋裝好及衣服1件。元宵節則辦理消災補運，信眾可準備米糕蛋、全家衣服各1件。