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春節花蓮遊客達120萬人次塞爆 客運業者盼民眾多搭大眾運輸

2020-01-30 14:20聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮車站預估超過25萬人次進出站，不過乘客量平均一天少了3千人次。記者王思慧／攝...
花蓮車站預估超過25萬人次進出站，不過乘客量平均一天少了3千人次。記者王思慧／攝影
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花蓮今年春節遊客達120萬人次，除了花蓮車站預估超過25萬人次進出站，蘇花改上也塞車。花蓮有客運業者表示，客運班次因為塞車而讓2、3班的乘客擠在同一班，到宜蘭要花6個小時，到台北則要8個小時，可能因為假期長、又有武漢肺炎疫情，許多人都開車出遊，盼政府宣導民眾多搭大眾運輸。

花蓮縣政府觀光處代理處長張志翔表示，今年春節由於蘇花改通車，還有新天堂樂園、台泥新建休息站等觀光景點，以及太平洋燈會活動等湧進大量人潮，約有120萬人次。

葛瑪蘭客運協理劉銀凱指出，蘇花改在春節期間塞爆，幾乎每班都客滿，在初二至初四塞得最嚴重，甚至出現6個小時到宜蘭，8小時到台北的情形，讓司機隔天因為超時工作沒辦法上班，認為可能武漢肺炎關係，假期又長，大家都選擇自行開車。希望政府能解決蘇花改在連假塞車狀況，並宣導多搭大眾運輸工具。

統聯客運營業課長甘杰表示，這次花蓮到台北單趟要5個小時，最塞的時候更將近6小時，收假日花蓮中午過後的班次載客量約有8成，其中仍以回遊號最先完售，是民眾優先選擇搭乘的班次，每天有3個班次往返北花。

花蓮運務段長吳金添指出，今年春節花蓮站的乘客量仍有比往年略少，平均一天進出量少了3千人次，可能是受到蘇花改通車影響，許多民眾選擇自行開車。台鐵開放普悠瑪太魯閣號每班120張站票，願意購買站票的旅客不少，站2個多小時到台北。

因蘇花改塞車，出現到宜蘭要花6個小時，到台北則要8個小時，業者盼政府宣導民眾多搭...
因蘇花改塞車，出現到宜蘭要花6個小時，到台北則要8個小時，業者盼政府宣導民眾多搭大眾運輸。記者王思慧／攝影
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蘇花改春節武漢肺炎塞車燈會觀光景點台鐵太魯閣普悠瑪

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