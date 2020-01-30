竹縣府開工日堅持傳統 戴口罩辦新春團拜

農曆年後開工首日，武漢肺炎疫情升溫，多數縣市政府都取消新春團拜，新竹縣堅持傳統，仍辦新春團拜，縣長楊文科表示，據他所知全台不只新竹縣，台南及花蓮也仍舉行團拜，新竹縣已全面做好防疫工作，不會因為防疫就取消各項活動。

新竹縣政府及議會今天早上舉辦新春團拜，因應武漢肺炎疫情，每一名參加團拜的員工進入室內前都必須量體溫，門口也有員工準備口罩發放，並舉著「拱手不握手，注意手部衛生，勤洗手」的牌子，呼籲大家重視防疫工作。

楊文科表示，除了新竹縣之外，台南市、花蓮縣也照常舉行團拜，新竹縣目前有通報案例，但沒有確診案例，他認為疫情要全面防治，但不能因為防疫就什麼事都不做。

他指出，縣府1月21日成立疫情指揮中心，28日也召集相關單位確立防疫要點，動用200萬元預備金採買口罩、耳溫清、消毒水等，今天上午也再次召集相關單位，指示縣府同仁要做好防疫工作，在國小、國中2月11日開學前，要準備好耳溫槍、口罩以及洗手消毒等設備，而地政、戶政、派出所等第一線工作人員也都會戴口罩，把防疫工作做得滴水不漏，因此縣府各項活動都會照常舉行，不會因為疫情而什麼都不做。