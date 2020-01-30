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基隆廟口天一香滷肉飯只給滷鴨蛋 背後竟是百年的堅持

2020-01-30 07:00聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

基隆廟口有很多70年起跳的老店，其中31攤「天一香」更是許多基隆人必吃的老店，滷肉飯一碗20元，配一碗肉焿湯，再叫顆滷鴨蛋，就是大大的滿足，為何只給滷鴨蛋，而不是雞蛋？第3代老闆林堃成說，這些料理是日據時代祖先傳下來的，祖先開發的口味，當子孫的不能擅改，所以他們賣的食物味道百年來都一樣。

「天一香」滷肉飯肉羹攤的創始者，是人稱「肉羹順仔」或「憨丁順仔」的吳添福，「天一香」招牌是當年奠濟宮的廟公幫他命名，意謂此攤的肉羹天下第一香。

台灣文史研究者曹銘宗說，1997年他幫基隆文化局調查採訪廟口攤位，採訪了6、70家，一轉眼過了20多年，有些上一輩都走了，但好味道都還留著。他來每次來必吃31攤天一香，滷肉飯一碗20元，配一碗肉焿湯，再叫顆滷鴨蛋，就是大大的滿足。

為何只給滷鴨蛋，不用雞蛋？第3代老闆林堃成說，這些料理是日據時代祖先傳下來的，祖先開發的口味，當子孫的不能擅改，就像起家厝不能賣的意思一樣，所以這一味百年來都一樣。

曹銘宗說，在這裡他也在美味之外還看到人情味。早年，基隆港的碼頭工人常到廟口吃飯，兩碗滷肉飯、一碗焿湯就可以補充體力。有些攤位的頭家看到工人來了，就自動把白飯裝多一點、滷汁澆多一點，還會一直加湯。

今天，有的攤位還保有這種文化，看到客人的湯快喝完了，就趕緊再舀過去。冬天看到老闆這個暖心舉動，就會覺得在這裡吃飯很溫暖，喝湯溫暖，心裡面也很溫暖，這就是廟口的人情味。

基隆廟口31攤「天一香」，是許多基隆人必吃的老店，滷肉飯一碗20元，配一碗肉焿湯...
基隆廟口31攤「天一香」，是許多基隆人必吃的老店，滷肉飯一碗20元，配一碗肉焿湯，再叫顆滷鴨蛋，就是大大的滿足。記者吳淑君／攝影
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基隆廟口31攤「天一香」，是許多基隆人必吃的老店，滷肉飯一碗20元，配一碗肉焿湯...
基隆廟口31攤「天一香」，是許多基隆人必吃的老店，滷肉飯一碗20元，配一碗肉焿湯，再叫顆滷鴨蛋，就是大大的滿足。記者吳淑君／攝影
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