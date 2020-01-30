基隆廟口天一香滷肉飯只給滷鴨蛋 背後竟是百年的堅持

基隆廟口有很多70年起跳的老店，其中31攤「天一香」更是許多基隆人必吃的老店，滷肉飯一碗20元，配一碗肉焿湯，再叫顆滷鴨蛋，就是大大的滿足，為何只給滷鴨蛋，而不是雞蛋？第3代老闆林堃成說，這些料理是日據時代祖先傳下來的，祖先開發的口味，當子孫的不能擅改，所以他們賣的食物味道百年來都一樣。

「天一香」滷肉飯肉羹攤的創始者，是人稱「肉羹順仔」或「憨丁順仔」的吳添福，「天一香」招牌是當年奠濟宮的廟公幫他命名，意謂此攤的肉羹天下第一香。

台灣文史研究者曹銘宗說，1997年他幫基隆文化局調查採訪廟口攤位，採訪了6、70家，一轉眼過了20多年，有些上一輩都走了，但好味道都還留著。他來每次來必吃31攤天一香，滷肉飯一碗20元，配一碗肉焿湯，再叫顆滷鴨蛋，就是大大的滿足。

為何只給滷鴨蛋，不用雞蛋？第3代老闆林堃成說，這些料理是日據時代祖先傳下來的，祖先開發的口味，當子孫的不能擅改，就像起家厝不能賣的意思一樣，所以這一味百年來都一樣。

曹銘宗說，在這裡他也在美味之外還看到人情味。早年，基隆港的碼頭工人常到廟口吃飯，兩碗滷肉飯、一碗焿湯就可以補充體力。有些攤位的頭家看到工人來了，就自動把白飯裝多一點、滷汁澆多一點，還會一直加湯。