寒假課輔取消防校園擴散？ 台東縣教育處明決定

台東縣長饒慶鈴（前右）連日來到縣內各單位視察武漢肺炎防疫準備。記者羅紹平／翻攝 分享 facebook

武漢肺炎疫情日益擴散，台東縣教育處也稹極動起來防疫。因武漢肺炎漸進入高峰期，加下周一（2月3日）起，台東縣不少國中及小學，將進行為期1周的寒假課輔，為避免學生聚集，造成疫情擴散，台東縣教育處今天已通令全縣國中小學回報駐區督學「年後有無舉辦寒輔」，以利教育處明天開會評估風險，決定是否取消寒輔。

武漢肺炎疫情不斷在全球各地擴散，中央流行疫情指揮中心昨天公布我國確診第8例嚴重特殊傳染性（武漢）肺炎確定病例，也是我國首例本土病例。

台灣各地國中小學也將於2月10日開學，開學前，從2月3日至7日台東縣有不少學校則安排寒輔課程，台東縣教育處長林政宏表示，開學後，學生群聚有可能導致疫情擴散，縣長饒慶鈴要求校園加強防疫，應否延後開學？權責在教育部，但開學前的課輔，要不要停辦，教育處可以自己決定。

林政宏指出，教育處已在今天利用Line「國中小學校長群組」，要各校回報

各駐區督學「年後有無舉辦寒輔」，以利明天（30日）上午10點，台果縣教育處召開防疫會報，評估風險後，決定是否取消寒輔。

另，學校如在寒假舉辦其他學習活動，是否取消，請各校校長、各相關業務主任隨時注意縣府教育處的通報。