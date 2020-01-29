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延平布農世外桃源重生 探訪七里香原始林、樹屋秘境

2020-01-29 14:26聯合報 記者尤聰光／台東即時報導

「好深山、好美喔！就像世外桃源。」台東縣延平鄉布農族鄉鎮給人的第一印象，就是雲霧繚繞、山高險峻和多條的清淨幽谷，5個部落隱身其中，宛如人間仙境、世外桃源般，令人陶醉到留連忘返。這處人人稱羨的美地，3年前相繼遭遇尼伯特及莫蘭蒂颱風重創，但在鄉公所與居民努力重建下，嶄新的世外桃源又呈現在大家面前。

紅葉比佛利山莊、松楓橋、百年七里香原始林、樹屋和蝴蝶谷，是延平鄉重建後新興的景觀風貌，其中七里香原始林及樹屋2地，還是去年9月延平鄉長胡黃廣文在主持上里部落卡米莎度樹屋園區開幕時，宣布新開放的2個秘境，自此也成為遊客必訪的熱點，帶動附近休閒遊憩商機。

「3年前的風災真的是延平鄉的痛！」胡黃廣文回憶說，尼伯特17級的強風，幾乎是割草機除草一樣，把山裡頭的樹木給吹倒斷枝，農作可說損失慘重，想不到緊接而來的莫蘭蒂颱風，連日的強降雨，鄉內多處土石流走山，不僅道路柔腸寸斷，紅葉部落因此遷村，誰都沒想到鄉內會發生如此大的劇變，但全鄉挺過來了。

其中，上里部落樹屋就是成功的典範，打造樹屋的靈魂人物是前桃源村長伊藍．明基努安。他說，這裡有棵榕樹是他滿滿的童年回憶，蓋樹屋的想法從小就盤旋心裡，3年前他開始動工，樹屋今年9月完成了。

伊藍.明基努安願意與大家分享有老朋友作伴的溫暖心情，在樹屋的陽台上靜靜享受山間的微風和平靜的午後。在樹屋附近還有一片七里香原始林群，共520棵，其中3百棵超過百歲，全台灣絕無僅有，裡面的七里香宛如天然雕塑，依地形生長的樹幹，蒼勁有力，後來延平鄉公所接手保護了七里香樹林，為每顆樹編上號碼，建造了七里香步道。

延平鄉公所邀請大家一同來欣賞七里香的美景，但更重要的是學習對自然的尊重與珍惜，並與山林共存共生互敬互愛，看完了七里香，如果你願意多留一天，可以欣賞紅葉比佛利山莊、松楓橋和蝴蝶谷，壯觀景色更值得您來一探究竟。

台東縣延平鄉上里部落的「樹屋」蓋在榕樹上，近來成為遊客必訪的熱點。記者尤聰光／攝...
台東縣延平鄉上里部落的「樹屋」蓋在榕樹上，近來成為遊客必訪的熱點。記者尤聰光／攝影
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紅葉部落因3年前受莫蘭蒂颱風土石流侵襲，遷村重建永久屋，西式風格建築被稱「紅葉比...
紅葉部落因3年前受莫蘭蒂颱風土石流侵襲，遷村重建永久屋，西式風格建築被稱「紅葉比彿利山莊」。記者尤聰光／攝影
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松楓橋採防衝鋼板保護墩柱，外觀配合地方特色及人文圖騰，屬於造型獨特的對角拋物線鋼樑拱橋。記者尤聰光／攝影
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樹屋附近還有一片七里香原始林群，共520棵，其中3百棵超過百歲，全台灣絕無僅有。...
樹屋附近還有一片七里香原始林群，共520棵，其中3百棵超過百歲，全台灣絕無僅有。圖／延平鄉公所提供
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