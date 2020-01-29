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紅葉少棒發源地 來趟台東延平布農部落小旅行

2020-01-29 14:26聯合報 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣延平鄉有松楓、紅葉及鹿鳴3座極具特色的拱橋，還有知名的蝴蝶谷、布農部落休閒農場、紅葉少棒紀念館，及多家在地的布農風味美食，每年農曆春節期間更是鸞山部落梅花、李花花季。民眾走訪各部落景點外，還可以安排一趟深度知性之旅。

紅葉少棒紀念館位於紅葉國小校內，紀念館裡陳列著昔日球隊所使用的球具、練習用的石頭、竹竿，各種有關紅葉少棒隊的老照片與介紹、台東棒球史上的重要紀事與棒球成績，並販售各種有關紅葉少棒隊的紀念品，館內免費對外開放參觀。

鸞山部落是台東梅樹最大產地，總面積達10公頃左右，每年12月到隔年2月是花季，只要花期一到，就吸引大批民眾上山賞花，若想欣賞梅花花海，當地村民建議春節前後潔白梅花綻放更是美麗。

蝴蝶谷位於桃源部落北端，是鹿鳴溪流所形成的峽谷，清徹見底的野溪，經過整治，水量充足，可以放心到溪底踩水嬉戲；溪邊有茅草涼亭，可讓您野餐休息，園區種植馬兜鈴等蝴蝶幼蟲食草植物及蜜源植物豐富提供絕佳復育環境。不同時間探訪，皆有不同的生態風情。

松楓橋採防衝鋼板保護墩柱，外觀配合地方特色及人文圖騰，屬於造型獨特的對角拋物線鋼梁拱橋。而緊鄰上下游的紅葉橋及鹿鳴橋，其特殊的橋身加上周圍鹿野溪峽谷的景色，也讓中華郵政公司在介紹台灣橋梁之美所發行的郵票組中，印有面額12元的郵票組。

相關資訊可上延平鄉公所官網查詢，或電話089-561285洽詢。

交通資訊：延平鄉公所中型巴士，每周二、四以定時定班往返各部落。小黃公車：可撥打089-221555，需於前1日預約，服務時間為每日08:00至16:00。

蝴蝶谷位於延平鄉桃源部落北端，是鹿鳴溪流所形成的峽谷，清徹見底的野溪。記者尤聰光...
蝴蝶谷位於延平鄉桃源部落北端，是鹿鳴溪流所形成的峽谷，清徹見底的野溪。記者尤聰光／攝影
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紅葉橋其特殊的橋身，加上周圍鹿野溪峽谷的景色，也讓中華郵政公司列在台灣橋梁之美所...
紅葉橋其特殊的橋身，加上周圍鹿野溪峽谷的景色，也讓中華郵政公司列在台灣橋梁之美所發行的郵票組中。記者尤聰光／攝影
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紅葉少棒紀念館位於紅葉國小校內，紀念館裡陳列著昔日球隊所使用的球具、練習用的石頭...
紅葉少棒紀念館位於紅葉國小校內，紀念館裡陳列著昔日球隊所使用的球具、練習用的石頭、竹竿，各種有關紅葉少棒隊的老照片與介紹、台東棒球史上的重要紀事與棒球成績。記者尤聰光／攝影
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延平鄉鸞山部落是台東梅樹最大產地，總面積達10公頃左右，每年12月到隔年2月是花...
延平鄉鸞山部落是台東梅樹最大產地，總面積達10公頃左右，每年12月到隔年2月是花季，只要花期一到，就吸引大批民眾上山賞花。記者尤聰光／攝影
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紀念館梅花台東

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