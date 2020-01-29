七星潭波斯菊花海 揭開軍事戰備坑道面紗

花蓮七星潭除了看無敵海景外，旁邊的四八高地「曼波園區」經過花蓮縣府規畫，園區波斯菊一一綻放，彷彿一幅優美風景畫，吸引遊客駐足，成為拍照與打卡勝地，今年縣府特別在園區內設置賞花步徑，讓遊客更容易靠近花海欣賞。一旁還有軍事戰備坑道首度開放，揭開秘境神秘面紗。

曼波園區內設置花蓮白色鐘塔藝術裝置，玻璃屋內擺放由東華大學捐贈的鋼琴，不但延續鋼琴的壽命與價值，更讓藝術文化在園區中與眾人共享，有的民眾彈琴小試身手，也吸引小朋友試彈玩音樂，上方還有鐘鈴，搖一搖發出「噹噹」的聲音，配上波斯花海，彷彿置身浪漫教堂。

縣府放置「霧雕」藝術，每隔一段時間噴灑水霧，除了給予花朵水分外，頓時園區「雲霧繚繞」，拍起照來格外有氣氛，吸引遊客拿起手機拍下一張張照片留念。

花蓮縣府農業處長羅文龍表示，現在花朵正盛開，將視花況再次進行撒種，歡迎遊客前往參觀，同時呼籲遊客欣賞時，不要將花朵摘取回家，或是為了拍照踩壞整片美麗花田。

另外，七星潭四八高地內還有日軍在二次世界大戰末期，為保衛花蓮港飛行場主陣地而建立的軍事戰備坑道，經過縣府整理，配合植栽設計及相關主題照片展示，已於1月1日全面對外開放，並以預約方式開放民眾免費參觀，每周一公休。