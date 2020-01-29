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遠離都市塵囂 悠遊花蓮鄉村美景

2020-01-29 14:25聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

蘇花改通車，走春不妨到花蓮旅遊，花蓮富源森林遊樂區有步道、吊橋，樹木環繞不但能呼吸芬多精，一旁的富源溪谷堪稱是縮小版太魯閣國家公園，走在吊橋上可欣賞湍急溪水。還可到富里鄉農會的農田，跟用稻草紮的老鼠和猩猩合影，感受鄉村悠閒氣息，兩個遊程只要花一整個白天即可走完。

花蓮富里鄉農會邀請社區居民和藝術家，利用稻草、竹子等創作裝置藝術，舉辦第一屆稻草藝術節「富里稻野動物迷蹤」，現場約有1公頃超大型展示區，近17件大型稻草地景藝術創作矗立於花海區，其中由中原大學製作、約有2層樓高的銀背猩猩引人注目。

富里鄉農會總幹事張素華表示，巨大猩猩的地域性很強，象徵守護環境，動物意象也代表花蓮的有機農業，稻草藝術季呈現富里豐富的環境與生物，期待藉由活動吸引更多人到花蓮觀光旅遊。

其他作品包括，明里社區的作品「心有所鼠」，希望讓來到富里的旅客都能心有所屬愛上富里；永豐社區的作品「巨大黃金牛」，盼巨大的黃金牛為富里載來人財及錢財；永豐國小的作品「金豬報喜」，作品由來為山豬是富里常見的原生物種，看到牠在田裡玩耍是常有的事，象徵人與自然和諧共存。

若想要感受山林美景，可以到花蓮瑞穗鄉「富源森林遊樂區」走走，園區內擁有4條林間步道，擁有面積達191公頃的高大樟樹林，帶有樟木香的芬多精，是最天然的森林浴。此外，富源溪谷地形也十分壯觀，溪水在巨石間奔騰，因富源溪清澈可見底，日據時期還有「白川」美名。

走累了，還可到溫泉區泡湯，有俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉、「黃金溫泉」碳酸鹽泉，以及30多種水療、三溫暖等設備。旁邊還有蝴蝶標本展示館，一口氣認識數十品種蝴蝶，適合親子教學。

想要造訪的民眾，建議自行開車前往，到台9線309公里處，向東沿產業道路行約半小時車程即可抵達富里鄉農會；若要到富源森林遊樂區，行經台9線245.3公里處右轉進入富源村，依指標開往山徑約3分鐘可抵達。

花蓮富里鄉農會邀請社區居民和藝術家，利用稻草、竹子等創作裝置藝術，舉辦第一屆稻草...
花蓮富里鄉農會邀請社區居民和藝術家，利用稻草、竹子等創作裝置藝術，舉辦第一屆稻草藝術節「富里稻野動物迷蹤」。記者王思慧／攝影
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花蓮縣明里社區的作品「心有所鼠」，希望讓來到富里的旅客都能心有所屬愛上富里。記者...
花蓮縣明里社區的作品「心有所鼠」，希望讓來到富里的旅客都能心有所屬愛上富里。記者王思慧／攝影
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花蓮縣永豐國小的作品「金豬報喜」，作品由來為山豬是富里常見的原生物種，看到牠在田...
花蓮縣永豐國小的作品「金豬報喜」，作品由來為山豬是富里常見的原生物種，看到牠在田裡玩耍是常有的事，象徵與自然和諧共存。記者王思慧／攝影
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「富源森林遊樂區」有遍布滿園的樟樹林，可欣賞富源吊橋下的壯麗富源溪谷。記者王思慧...
「富源森林遊樂區」有遍布滿園的樟樹林，可欣賞富源吊橋下的壯麗富源溪谷。記者王思慧／攝影
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花蓮縣永豐社區的作品「巨大黃金牛」，盼巨大的黃金牛為富里載來人財及錢財。記者王思...
花蓮縣永豐社區的作品「巨大黃金牛」，盼巨大的黃金牛為富里載來人財及錢財。記者王思慧／攝影
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由中原大學製作、約有2層樓高的銀背猩猩引人注目，象徵守護環境。記者王思慧／攝影
由中原大學製作、約有2層樓高的銀背猩猩引人注目，象徵守護環境。記者王思慧／攝影
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「富源森林遊樂區」裡的富源吊橋有些微晃動，可欣賞腳下的湍急的富源溪在在山谷間流淌...
「富源森林遊樂區」裡的富源吊橋有些微晃動，可欣賞腳下的湍急的富源溪在在山谷間流淌。記者王思慧／攝影
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「富源森林遊樂區」有大面積綠地，讓遊客享受最天然的森林浴。記者王思慧／攝影
「富源森林遊樂區」有大面積綠地，讓遊客享受最天然的森林浴。記者王思慧／攝影
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森林遊樂區太魯閣國家公園溫泉

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