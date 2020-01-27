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二層坪水橋波斯花海美如畫境 走春踏青別錯過

2020-01-27 16:56聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

位於台東縣鹿野鄉大原二層坪水橋波斯菊花海，面積廣達13公頃，襯著遠方青翠山嶺、藍天白雲及紅色水橋，美如畫境，即日起至2月2日止有藝術節活動，不妨抽空與家人到二層坪水橋走春踏青。徜徉花海之餘，還有地農產市集、花田音樂會由于台煙、王瑞瑜等知名藝人陪大家過節。

水保局台東分局、台東縣政府、鹿野鄉公所與鹿野地區農會合辦「愛上鹿野悠遊二層坪農村地景藝術節」活動，活動期間每天早上10時至下午4時現場有鄉村市集邀請在地有機、無毒在地小農們擺攤，提供鹿野米及鹿野紅烏龍豐富又營養農特產品及手工藝品展售，供民眾參觀選購。

此外，每天下午3點至4點有花田音樂會，邀請于台煙、王瑞瑜等藝人演唱，讓遊客在二層坪水橋潺潺水聲中，享受一望無垠的波斯菊花海，鹿野鄉長李國強、水保局台東分局分局長王志輝均表示，現場還有超卡哇伊，卡通造型的公雞、乳牛、梅花鹿等模型，絕對是遊客拍照打卡的景點。

李國強表示，今年利用13公頃休耕農田播種波斯菊，形成一大片彩色花海，伴著晨曦雲嵐，隨風搖曳，沁人心房，如詩如畫縱谷美景，是走春踏青最佳選擇，歡迎大家趁著春節，到鹿野享受這美麗春光下濃濃的幸福人情味。

台東縣鹿野鄉二層坪水橋13公頃波斯菊花海美如畫境。記者羅紹平／攝影
台東縣鹿野鄉二層坪水橋13公頃波斯菊花海美如畫境。記者羅紹平／攝影
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台東縣鹿野鄉二層坪水橋13公頃波斯菊花海美如畫境。圖／水保局台東分局提供
台東縣鹿野鄉二層坪水橋13公頃波斯菊花海美如畫境。圖／水保局台東分局提供
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台東縣鹿野鄉二層坪水橋13公頃波斯菊花海美如畫境。圖／水保局台東分局提供
台東縣鹿野鄉二層坪水橋13公頃波斯菊花海美如畫境。圖／水保局台東分局提供
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台東縣鹿野鄉二層坪水橋13公頃波斯菊花海美如畫境。記者羅紹平／攝影
台東縣鹿野鄉二層坪水橋13公頃波斯菊花海美如畫境。記者羅紹平／攝影
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台東縣鹿野鄉二層坪水橋13公頃波斯菊花海美如畫境。記者羅紹平／翻攝
台東縣鹿野鄉二層坪水橋13公頃波斯菊花海美如畫境。記者羅紹平／翻攝
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台東音樂會藝術節春節花田

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