舒淇走過的基隆夢境長廊中山橋 最快年底開拆

基隆市中山人行陸橋因演員舒淇在電影「千禧曼波」瀟灑走在長廊、不時回眸的經典畫面而有「舒淇橋」稱號；基隆市政府表示，中山橋最快年底拆除，實際期程仍需整體考量。

中山人行陸橋全長約130公尺，橫跨中山一路與孝四路，是連絡基隆火車站前、後站重要通道，也是中山區、安樂區後站居民要到「街仔」必經要道。

中山橋民國65年間竣工，是全台少見跨越鐵路的曲橋，一旁人行陸橋有富涵基隆「雨都」特色雨遮，遠遠望去，彷彿藍色長龍盤踞在鐵道上方。

40多年橋齡充滿懷舊風情，縱使人行陸橋雨遮內部仍用傳統燈管，走廊漆面歷經風雨早已斑駁，橋上鐵網也已生鏽，但延伸效果猶如夢境般長廊，吸引包含韓國電影「北風」等電視、廣告與MV取景，更是攝影愛好者、網紅熱門拍照景點。

不過，橋梁年久失修曾坍塌，凸顯安全疑慮，雖經修復後開放通行，但隨新建火車站及都市更新計畫，中山橋與人行陸橋何去何從成待解決議題。

基隆市政府工務處土木工程科長何忠倫接受中央社記者訪問表示，經基隆市長林右昌主持說明會徵詢各界意見後拍板，拆除橋梁及引道，改設平面道路銜接中山一路，並規劃人工平台連接安一路與台鐵南站廣場，提供更順暢人行動線。

何忠倫說，拆除作業正辦理規劃設計，預計年底前完成，但火車站周邊仍有許多工程將同時進行，如國門廣場、仁愛橋等橋梁改建，實際拆除期程仍需整體考量。

陸橋不只串接過往被鐵道切割的兩端，同時承載基隆人回憶，小時候大人牽著小孩看火車，學生、上班族經陸橋上學、通勤，情侶甜蜜在長廊漫步談情說愛，鹹光餅、北方大餅出爐的香味仍停留在腦海，燒賣、排骨酥湯也還沒走味。

經國管理暨健康學院通識教育中心兼任助理教授陳銘仁表示，過去靠近孝四路側陸橋下是繁華市集，連接火車站、國光客運與遠東商圈，還有許多知名小吃，如今戲院停業、商場攤販遷移，國光客運大樓也拆除，過不久橋也將隨時代洪流走入歷史，令不少基隆人不捨。

林姓市民回憶，小時候站在陸橋，可俯視很多不同款火車來往穿梭，當時長途列車班次很多，還有專供宜蘭線月台停靠藍皮普通車，往返基隆、宜蘭縣蘇澳鎮。

他說，現在長途列車從基隆火車站發車較少，從七堵車站發車較多，隨月台地下化，加上通勤列車居多，昔日多款樣式列車和車輛調度設施已不復見，未來火車站周邊工程陸續完工，地景樣貌會變，兒時記憶將成為過往雲煙。