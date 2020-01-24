台東二層坪水橋波斯菊花海春節限定綻放 遊客：美呆了

台東縣鹿野鄉二層坪水橋波斯菊花海，目前正綻放五彩繽紛花朵，遊客直呼：太美了。水土保持局台東分局表示，花海持續到2月2日，新春期間將有農村地景藝術節，歡迎遊客體驗。

鹿野鄉二層坪水圳是台東農田水利會的水圳，將豐源圳水源輸往二層坪高地的土堤，設計為拱型水橋，保留灌溉功能，更是一座景觀視野的水橋，2016年完工後，成為鹿野鄉景點之一。