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基隆廟口美食 除了吮指美味還有人情味

2020-01-24 16:13聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

基隆廟口最讓人津津樂道的，除了美味還人情味。曹銘宗說，早年，基隆港的碼頭工人常到廟口吃飯，有些攤位的頭家會自動把白飯裝多一點、滷汁澆多一點，還會一直加湯。如今，還有一些攤位還保有這種文化，看到客人的湯快喝完了，就趕緊再舀過去，每次被加湯，他就覺得在這裡吃飯很溫暖，而且暖進心坎裡。

奠濟宮建於1875年，清末，可能廟埕就流動攤販。日據時代，允許廟埕兩旁設固定攤位，廟埕外的仁三路上也開始有流動攤販了。戰後，仁三路上的流動攤販愈來愈多，後來移到店家門口變成固定攤位，但流動攤販又開始向與仁三路交會的愛四路發展了。基隆廟口晚上最熱鬧時有1、200攤。

曹銘宗說，在這裡他也在美味之外還看到人情味。早年，基隆港的碼頭工人常到廟口吃飯，兩碗滷肉飯、一碗焿湯就可以補充體力。有些攤位的頭家看到工人來了，就自動把白飯裝多一點、滷汁澆多一點，還會一直加湯。

今天，有的攤位還保有這種文化，看到客人的湯快喝完了，就趕緊再舀過去。冬天看到老闆這個暖心舉動，就會覺得在這裡吃飯很溫暖，喝湯溫暖，心裡面也很溫暖，這就是廟口的人情味。

另外，因為看到小孩沒多少零用錢，才想到把香腸做小，讓小孩也吃得起的一口香腸，一條7元，曹銘宗說，這或許也是生意經，但他卻看到善意。

很多人稱這裡是基隆廟口夜市，其實這裡不只是夜市，而是從早到晚全年都有攤位開著，隨時來都有東西吃，集中且有很多選擇，基隆廟口和其他夜市很不一樣，值得一來再來。

一口香腸要配蒜頭大口吃。記者吳淑君／攝影
一口香腸要配蒜頭大口吃。記者吳淑君／攝影
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基隆廟口有些老攤，還保有幫客人加湯的文化，讓老饕暖進心裡。記者吳淑君／攝影
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百年天一香滷肉飯，一碗20元，配一碗肉焿湯，再叫顆滷鴨蛋，就是大大的滿足。記者吳...
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基隆港曹銘宗夜市

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