基隆廟口美食 除了吮指美味還有人情味

基隆廟口最讓人津津樂道的，除了美味還人情味。曹銘宗說，早年，基隆港的碼頭工人常到廟口吃飯，有些攤位的頭家會自動把白飯裝多一點、滷汁澆多一點，還會一直加湯。如今，還有一些攤位還保有這種文化，看到客人的湯快喝完了，就趕緊再舀過去，每次被加湯，他就覺得在這裡吃飯很溫暖，而且暖進心坎裡。

奠濟宮建於1875年，清末，可能廟埕就流動攤販。日據時代，允許廟埕兩旁設固定攤位，廟埕外的仁三路上也開始有流動攤販了。戰後，仁三路上的流動攤販愈來愈多，後來移到店家門口變成固定攤位，但流動攤販又開始向與仁三路交會的愛四路發展了。基隆廟口晚上最熱鬧時有1、200攤。

曹銘宗說，在這裡他也在美味之外還看到人情味。早年，基隆港的碼頭工人常到廟口吃飯，兩碗滷肉飯、一碗焿湯就可以補充體力。有些攤位的頭家看到工人來了，就自動把白飯裝多一點、滷汁澆多一點，還會一直加湯。

今天，有的攤位還保有這種文化，看到客人的湯快喝完了，就趕緊再舀過去。冬天看到老闆這個暖心舉動，就會覺得在這裡吃飯很溫暖，喝湯溫暖，心裡面也很溫暖，這就是廟口的人情味。

另外，因為看到小孩沒多少零用錢，才想到把香腸做小，讓小孩也吃得起的一口香腸，一條7元，曹銘宗說，這或許也是生意經，但他卻看到善意。