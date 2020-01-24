台東市新馬蘭部落聚會所管理權被轉移 引族人不滿

台東市阿美族新馬蘭部落聚會所，管理權疑被市公所轉交另作其他用途。部落族人質疑背後動機可能跟部落長照有關。不過台東市公所表示，這是經過專家評選的結果，市公所會監督取得管理權的機構，優先照顧部落族人。

市公所表示，聚會所管理和部落長照沒有直接關聯。今年14個聚會所委託管理申請已經完成，其中確實有一個協會同時管理兩個部落聚會所的情況，但市公所強調會加強監督。

台東市新馬蘭部落老老少少族人昨天忙著搬家，很不開心，因為由族人管理9年的聚會所，今年在台東市公所委託管理評選中被轉交使用，包括學童課輔教室、才藝教室和廚房，過年後族人都不能再使用。

新馬蘭部落族人林健昌表示，聚會所對部落老人家來說，是有歸屬感的地方，對年輕人來講，也是一個努力的方向的精神所在，聚會所是小孩子的遊憩空間，這個環境本來就是要帶給部落的。

「整個動機實在令人質疑？」新馬蘭部落會議主席林駿菖說，這個長照後面不是為了我們部落著想。部落要召集鄰近6個部落族人，打算向原民會提出抗議，要求明確制定全國部落聚會所的管理權。