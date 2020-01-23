蘭嶼豬回家！40年前飄洋過海到台灣保種 蘭嶼豬將回流

蘭嶼島上獨特的蘭嶼豬，是台灣唯一的小型豬種原，40年前因原生豬種遺傳特性受外來基因所影響，使純種蘭嶼豬難以原地保存，農委會畜產試驗所在民國69年啟動蘭嶼豬的引種，讓純系血脈得以在畜試所台東種畜繁殖場保存，畜試所在豬年推動「蘭嶼豬種原回流計畫」有重大進展，所長黃振芳去年10月底造訪蘭嶼鄉公所，公所和族人對種原回流已達成共識，在各方環境條件得以配合下，蘭嶼豬可望回流原生地。

蘭嶼豬又稱蘭嶼小耳豬、迷你豬、蘭嶼迷你豬，是原產於蘭嶼小體型的小耳豬種，最早起源自達悟族先民馴化之野豬，為台灣國家級保種族群。在傳統上蘭嶼人家家戶戶都會養豬，對達悟族島民而言，豬更是財富的象徵，也與飛魚季祭典及大船下水、喜慶等有很深厚的聯結，但一般洋豬養半年就有上百公斤且瘦肉多，蘭嶼豬養6個月才30公斤，且最大也不會超過80公斤，未能成為市場主流。

台東種畜繁殖場場長章嘉潔表示，蘭嶼島上的蘭嶼豬雜交嚴重，出現「體型大」、「耳朵大」、「毛花色」、「白腳蹄」等非蘭嶼豬特徵，台大教授朱有田10年前到蘭嶼調查，幾乎已找不到純正蘭嶼豬；畜試所所長黃振芳也說，「現在到蘭嶼看到很多蘭嶼豬被雜交，不是以前蘭嶼豬的特徵」，如果毛色、體型等等都不是蘭嶼豬特癥，和地方文化聯結性就變弱了，老一輩覺得這不是以前的蘭嶼豬了。

黃振芳指出，畜試所啟動蘭嶼豬種原回流原生地，是102年颱風重創蘭嶼，農委會指示了解蘭嶼豬有無受到損害，數量族群減少，就有讓蘭嶼豬回家的想法，但當初台東縣政府擔心口蹄疫等疾病的風險，不是很支持；去年是豬年，因保種已40年，加上蘭嶼豬品種因雜交不再是純種，考慮到文化的保存及生物多樣化，希望讓純種蘭嶼豬回歸到蘭嶼，「蘭嶼後代還能在當地看到蘭嶼豬，不是只在台東場做保種。」