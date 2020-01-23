影／除夕熱鬧到元宵 宜蘭廟宇嘉年華送出最大獎「黃金鼠」

宜蘭五結鄉公所結合鄉內14間廟宇合辦「廟宇嘉年華」活動，民眾除了能夠到各廟宇領取限量錢母卡外，即日起至2月5日前，蒐集其中7間廟宇的走春集章，並於2月7日前上網登錄，可參加集章抽好禮，獎品豐富多達109項，最大獎是價值5萬元的「黃金鼠」。

五結鄉的廟宇很有特色，包括二結王公廟過炭火、利澤簡永安宮走尪等兩大無形文化資產。邁入第三屆的廟宇嘉年華活動頗受好評，今年與二結王公廟、五結奠安宮、五結正勉堂、五結鐤橄社福安宮、季新開山廟、孝威德義宮、孝威艮安宮、開基灶君廟、錦草保安宮、利澤簡永安宮、利澤廣惠宮、成興興安宮、新店慶興廟、四結福德廟等14間廟宇合辦活動，更推出快閃迎新春、元宵做謎猜、擲筊搏好禮、廟宇市集等迎新春。

24日除夕夜晚上10點半到11點，在五結奠安宮、五結正勉堂、新店慶興廟三間廟宇舉辦快閃表演，民眾參加互動遊戲，通關可獲限定好禮。