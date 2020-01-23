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影／除夕熱鬧到元宵 宜蘭廟宇嘉年華送出最大獎「黃金鼠」

2020-01-23 18:25聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭五結鄉公所結合鄉內14間廟宇合辦「廟宇嘉年華」活動，民眾除了能夠到各廟宇領取限量錢母卡外，即日起至2月5日前，蒐集其中7間廟宇的走春集章，並於2月7日前上網登錄，可參加集章抽好禮，獎品豐富多達109項，最大獎是價值5萬元的「黃金鼠」。

五結鄉的廟宇很有特色，包括二結王公廟過炭火、利澤簡永安宮走尪等兩大無形文化資產。邁入第三屆的廟宇嘉年華活動頗受好評，今年與二結王公廟、五結奠安宮、五結正勉堂、五結鐤橄社福安宮、季新開山廟、孝威德義宮、孝威艮安宮、開基灶君廟、錦草保安宮、利澤簡永安宮、利澤廣惠宮、成興興安宮、新店慶興廟、四結福德廟等14間廟宇合辦活動，更推出快閃迎新春、元宵做謎猜、擲筊搏好禮、廟宇市集等迎新春。

24日除夕夜晚上10點半到11點，在五結奠安宮、五結正勉堂、新店慶興廟三間廟宇舉辦快閃表演，民眾參加互動遊戲，通關可獲限定好禮。

配合利澤簡永安宮走尪，2月8日元宵節當天從上午9點開始，在廟前有文創商品、小農市集，下午3點在永安宮新廟擲筊搏好禮，擲出聖杯可獲得廟宇市集兌換券，連續擲出最多聖杯可獲禮券1千元；元宵晚會邀請蔡佳麟等人演出，同時有熱鬧的猜燈謎，晚會抽出集章抽好禮的109份獎品，有價值5萬元黃金吉利鼠以及小萌佛金飾、Airpob等大獎。

宜蘭五結鄉公所結合14間廟宇合辦「廟宇嘉年華」，民眾蒐集其中7間廟宇的走春集章並...
宜蘭五結鄉公所結合14間廟宇合辦「廟宇嘉年華」，民眾蒐集其中7間廟宇的走春集章並上網登錄，即可參加抽獎，獎品多達109項，最大獎是價值5萬元的「黃金鼠」。圖／鄉公所提供
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宜蘭五結鄉公所結合14間廟宇合辦「廟宇嘉年華」，民眾蒐集其中7間廟宇的走春集章並...
宜蘭五結鄉公所結合14間廟宇合辦「廟宇嘉年華」，民眾蒐集其中7間廟宇的走春集章並上網登錄，即可參加抽獎，獎品多達109項，最大獎是價值5萬元的「黃金鼠」。圖／鄉公所提供
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快閃元宵節文創

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