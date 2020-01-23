國立海洋科技博物館初一到初三發紅包有好禮 每天500份

位在基隆的國立海洋科技博物館，農曆春節期間，除除夕休館外，其餘時間天天開館。今年海科館推出北火熊紅包，初一至初三上午11到12時館區將有「快閃紅包免費發」，幸運民眾可獲得驚喜小禮，每天限量500份。另外，碧水廣場及潮境公園的玩樂市集，也打造成海洋遊樂天堂，集結有體驗機器人、碰碰車、遙控船等科技遊樂設施。

海科館表示，春節期間海科館日日精彩與有趣，海科館去年最紅的明星-北火熊，無論行經何處均廣受大、小朋友喜愛，今年推出北火熊紅包。

春節期間館廳內則有「迎春手作金魚剪紙春聯DIY」活動及「鼠年畫鼠吉祥語」之書寫體驗及學習，將有書法大師現場親筆題春聯及讓民眾體驗與指導各書寫字體和象形彩繪，讓民眾感受春節的氛圍與學習樂趣。

春節海科館海洋劇場新片登場，全台首映之「海龜的奇幻旅程」之新片，透過3D劇場進入海龜神秘的旅程及遇見巨大鯨魚與嬉戲的海獅、一睹充滿活力的小丑魚及許多驚奇非凡的海底生物，同時配合雙特展—特展廳之「台灣濕地魚類生態特展」以及在區域探索館開展的「追鯊任務」海洋探險家互動體驗。雙特展開展期間購票均享有加價購優惠，無論主題館或特展加價購均可享有100元之優惠（原價200元），海洋劇場加價購則為90元（原價120元），民眾可以多多利用。