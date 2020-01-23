全台縣市首長網路正面聲量第一名 饒慶鈴：讓縣民有感

遠見雜誌「城市學」最新發布2019全年網路聲量統計資料，台東縣長饒慶鈴的網路聲量正面評價全國第一，負面佔比為22位縣市長中最低。饒慶鈴聽聞後開心表示，顯現她強調的開放、整合、創新理念奏效。

饒慶鈴表示，她希望好成績不僅限於網路世界，更希望走進全縣各鄉鎮，瞭解在地需求、解決人民問題，以開放、整合、創新三應用程式讓台東升級；未來將以慢經濟與智慧科技「一慢一快」持續帶動台東多元發展，讓縣民有感。