親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

共機遠海長航訓練挑釁空防 國防部：嚴密掌握

底薪超低年終卻有「8萬4」 網友嘆可憐揭暗黑真相

全台縣市首長網路正面聲量第一名 饒慶鈴：讓縣民有感

2020-01-23 14:33聯合報 記者尤聰光／即時報導

遠見雜誌「城市學」最新發布2019全年網路聲量統計資料，台東縣長饒慶鈴的網路聲量正面評價全國第一，負面佔比為22位縣市長中最低。饒慶鈴聽聞後開心表示，顯現她強調的開放、整合、創新理念奏效。

饒慶鈴表示，她希望好成績不僅限於網路世界，更希望走進全縣各鄉鎮，瞭解在地需求、解決人民問題，以開放、整合、創新三應用程式讓台東升級；未來將以慢經濟與智慧科技「一慢一快」持續帶動台東多元發展，讓縣民有感。

城市學近日公布「地方首長網路聲量排行榜」，回顧全台包括6都、13縣及3市共22名縣市長過去一整年的網路輿情走勢，饒慶鈴正面評價佔比高達79.57％，穩坐全台縣市首長第一，負面占比僅2.12%。

台東縣長饒慶鈴，2019年網路聲量正面評價全國第一名。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴，2019年網路聲量正面評價全國第一名。圖／台東縣政府提供
分享

饒慶鈴台東

延伸閱讀

願參加國民黨改造 饒慶鈴：九二共識不可廢但要...

太平溪堤頂大道今通車 饒慶鈴：續推延伸計畫到...

影／為太平溪路堤共構通車剪綵 馬英九慶幸饒慶...

台東太麻里北新橋通車 兩地村民不再繞路了

相關新聞

林右昌入閣？ 蘇揆：做好市政最重要

2020-01-22 23:45

豬年將結束 台東史前館典藏2隻超過2300年的「陶豬」

2020-01-23 14:27

林右昌夫人過年前做到手不舉 為烘蛋糕送寄養家庭孩子

2020-01-23 11:17

金棗的故鄉 春節「尋棗宜蘭」親近農村深呼吸

2020-01-23 09:07

不只是蜜餞 金棗皮肉皆甜入菜好滋味

2020-01-23 09:07

影／守護基隆燈塔子承父業蘇揆稱讚 林右昌：將設步道

2020-01-22 18:07

武漢肺炎防疫 台東縣全面戒備

2020-01-22 18:00

基隆開不成健身館？網：「我錯了大隊長」真的錯了

2020-01-22 14:13

因應春節蘇花改車潮 花蓮縣府新增4千免費停車位

2020-01-22 12:42

基隆護國城隍廟初四送6千個金箔發財金 前6名有紅包禮

2020-01-22 11:49

新港奉天宮單車環島祈福 傳統宮廟文化結合休閒單車

2019-12-29 13:07
看更多

熱門文章

北市重慶高架橋今晚開拆 柯文哲發豪語：封橋、閃電戰

2020-01-23 11:07

林口第一座兒童足球場 2.6公頃足夢運動公園啟用

2020-01-22 17:22

陽明山巴拉卡公路提早搶通 過年可上二子坪、大屯山

2020-01-22 17:13

注意！重慶南路高架橋今晚封橋開拆 交管圖解看這裡

2020-01-23 11:28

台南南鯤鯓代天府 大年初一抽國運籤備受矚目

2020-01-22 15:25

彰化27年老店「阿福」除夕結束營業 改賣醬料、蛋餅皮

2020-01-23 12:43

李佳芬慰訪安置和身障機構 小朋友：電視裡的人出現了

2020-01-22 21:59

台中科湳愛琴橋通車 新地標可望縮短20分鐘車程

2020-01-22 17:28

「老鼠娶親」民間故事苗栗火車站上映 喜慶迎鼠年

2020-01-22 15:04

淡水天元宮三色櫻盛開 年節花況最佳

2020-01-22 18:07

武漢肺炎防疫動起來！麻豆新樓醫院：發燒就分流

2020-01-22 19:14

馬英九化身「馬大九」 年初三到桃園外送金鼠福卡

2020-01-22 18:46

屏東綠委爭曝光 濃濃縣長選味

2020-01-22 23:23

影／彰化觀光工廠春節很好逛 好玩、好吃、拿好禮

2020-01-22 19:17

影／守護基隆燈塔子承父業蘇揆稱讚 林右昌：將設步道

2020-01-22 18:07

賴清德初一發紅包！台灣首廟天壇推Q版錢母、平安橋

2020-01-22 15:43

溪頭米堤負責人500萬回饋地方 賴清德：被善行嚇一跳

2020-01-23 12:51

韓國瑜徒步走訪蓮池潭觀光動線 過年計畫「沉澱一下」

2020-01-23 12:24

看女王頭玩野柳恐破10萬人次 警：靠導航恐塞到動不了

2020-01-23 09:57

財政部檢討台中分配款 楊瓊瓔：強逼市府搶市民荷包

2020-01-22 16:23

長照2.0人力需求暴增 彰化居服員年終最高可領3個月

2020-01-22 19:35

到機場關心防疫 韓國瑜感謝機場及醫護人員投入

2020-01-22 18:45

蘇揆批評後…中角灣衝浪基地沙灘變乾淨

2020-01-22 23:44

影／苗栗縣長徐耀昌 大年初一走訪9廟宇發福袋

2020-01-22 15:57

中部最高斜張橋 科湳愛琴橋省15-20分鐘車程

2020-01-22 23:31

台電國姓橋超高壓電塔爭議 陳昆和：4年半後拆回饋6里

2020-01-22 15:57

看好淡海產專區 康舒總部新大樓動土

2020-01-22 23:05

武漢肺炎疫情持續升高 中壢楊梅天晟醫院嚴密防治

2020-01-22 17:26

全國高中職儀隊齊聚屏東 潘孟安加入一圓高中夢

2020-01-22 15:15

金門金湖分局長黃維章邀書法家寫春聯送同仁 員警：揪甘心

2020-01-22 16:40

五月天捐10車 助新北偏鄉「逗陣走」

2020-01-22 23:09

德國少年不知摸海龜觸法 小琉球加設中英文警示牌

2020-01-23 10:09

林右昌夫人過年前做到手不舉 為烘蛋糕送寄養家庭孩子

2020-01-23 11:17

府城戲春老洋樓 台南走春踩點鼠不完

2020-01-23 08:41

武漢肺炎防疫 台東縣全面戒備

2020-01-22 18:00

過年求財！金山財神廟春節爆人潮 籲多搭免費接駁車

2020-01-23 07:41

淡海、瑞芳、樹林、泰山規畫產專區 拚2年完成報編

2020-01-22 23:02

台中海線 驚見一道道垃圾瀑布

2020-01-22 23:25

擅自開挖整地議員質疑仍繼續開發？苗栗縣府：決不寬貸

2020-01-22 18:01

故宮南院展翠玉白菜、清明上河圖 邀民眾看國寶拿好禮

2020-01-22 16:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top