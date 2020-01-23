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臨時防落石棚完工 太魯閣燕子口重新開放

2020-01-23 13:48中央社 花蓮縣23日電

太魯閣國家公園內的燕子口，以壯觀峽谷景色最具代表性，近年因邊坡風化嚴重，太管處分階段封閉步道進行邊坡補強，特別趕在春節前搭建臨時防落石棚，今天起重新開放民眾通行。

太魯閣國家公園管理處副處長張登文接受中央社記者採訪表示，燕子口步道上方峭壁風化嚴重，碎石容易掉落，除了提供免費安全帽借用，近年也在步道增設防落石柵、防落石網，落石部分明顯改善很多。

張登文說，去年起防護工程向上延伸，針對高陡坡進行刷坡工程，清除峭壁浮石等，工程期間有落石疑慮，期間暫時封閉步道，因春節期間工程停工，考量民眾遊園需求，便在春節前搭建約700公尺長的臨時防落石棚，重新開放民眾一睹燕子口景色。

遊園車輛可直接從臨時防落石棚下方通過，遊客至靳珩公園下車，進入景觀步道，遊園車輛則在福磯斷崖等候遊客上車，春節過後，工程復工，開放時間將視工程狀況調整。

張登文說，燕子口高陡坡邊坡防護工程經費近千萬元，目前進度約3成，預計今年中旬完工，是目前階段性補強的最後一個工程。

張登文強調，大抵的防護工程暫時完工，但邊坡會可能會持續風化及改變，太管處會繼續觀測邊坡狀況，視情況規劃補強工程，提高安全性。

太管處提醒民眾，中橫公路春節管制時間將從26日至28日（初二至初四），太魯閣口往天祥方向每天7時至下午3時，天祥往太魯閣方向7時至下午3時30分，管制期間除遊園專車、客運定期班車、甲、乙類大客車（遊覽車）外，四輪以上的車輛都禁止通行。

太管處提供免費遊園專車，在春節管制時間每天上午7時至下午2時30分，行經太魯閣、布洛灣、燕子口、九曲洞、天祥等著名景點。以新城（太魯閣）站為轉運站，共分藍線、紅線及綠線3條路線，約每10至30分鐘1班車。

太魯閣國家公園春節燕子

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