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女台商返台被罵翻 當年抗SARS醫師：擊垮大家的是人性

林右昌夫人過年前做到手不舉 為烘蛋糕送寄養家庭孩子

2020-01-23 11:17聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

每年春節前夕，基隆市長林右昌夫人吳秋英都會親手製作五彩發糕，還有杯子蛋糕、手工蛋捲等，送給市府員工、媒體、寄養家庭小朋友等，色香味俱全，市府員工都驚訝吳秋英好手藝，稱講有專業烘焙的水準，還有人問「可以下單嗎？」

林右昌前天和吳秋英一早就拿著剛出爐的彩色發糕，慰勞聯合服務中心員工、警衛室等，還有媒體，感謝媒體記者終年辛勞協助市政宣導、每天在第一線服務市民的市府同仁，祝大家新年快樂。

吳秋英製作的發糕，除糯米原味之外，還加上紅麴、抹茶、南瓜、紫芋及巧克力等原料，製成6種顏色發糕，不僅色香味俱全，口感綿密，增添養生味，包裝附「鼠來寶」精緻小卡表達誠摯祝福。

吳秋英在臉書說，這次的爐火很給力，讓每一顆發糕都炸開花的大發，這代表新的一年一定能順風順水、大發利市，祝福大家，新的一年發財、發福、好運發發發。她透露，做好做滿750顆，做到腰酸背痛，手再次不舉了。

其實，吳秋英不只做發糕拿手，前幾天更做了100份餅乾禮盒送給寄養家庭小朋友，讓小朋友拿到都受不釋手，捨不得吃。吳秋英做了米奇造型餅乾，有有米奇的可愛小臉和松鼠之外，還有米奇的褲子、小手和蝴蝶結；還有手工蛋捲，這是最費工的，每一卷都是她自己慢慢捲出來的；巧克力杯子蛋糕很受歡迎，巧克力戚風蛋糕淋上巧克力甘那許，裝飾彩糖，很漂亮。

吳秋英還說，還有繽紛棒棒糖有可愛風，但很費工，卡里卡里是她很喜的小零嘴，特別要和小朋友分享。「100份，做好做滿，圓滿達陣，大歡喜」。她感謝幕後默默支持的姐妹們，並說孩子們的笑臉是最棒的回饋

有市府員工表示，真的是第一名，實在是太厲害了，有專業的水準。一名校長說，夫人的用心令人感動，這種溫暖，讓孩子甜在嘴裡，蜜在心裡。市府社會處長吳挺鋒表示，永遠是孩子們的年度期待。

吳秋英做了餅乾禮盒送給寄養家庭小朋友，讓小朋友拿到都受不釋手。圖／取自吳秋英臉書
吳秋英做了餅乾禮盒送給寄養家庭小朋友，讓小朋友拿到都受不釋手。圖／取自吳秋英臉書
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五彩發糕、杯子蛋糕送員工、小朋友，林右昌夫人好手藝。圖／基隆市政府提供
五彩發糕、杯子蛋糕送員工、小朋友，林右昌夫人好手藝。圖／基隆市政府提供
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五彩發糕、杯子蛋糕送員工、小朋友，林右昌夫人好手藝。圖／基隆市政府提供
五彩發糕、杯子蛋糕送員工、小朋友，林右昌夫人好手藝。圖／基隆市政府提供
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五彩發糕、杯子蛋糕送員工、小朋友，林右昌夫人好手藝。圖／取自吳秋英臉書
五彩發糕、杯子蛋糕送員工、小朋友，林右昌夫人好手藝。圖／取自吳秋英臉書
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吳秋英做了餅乾禮盒送給寄養家庭小朋友，讓小朋友拿到都受不釋手。圖／取自吳秋英臉書
吳秋英做了餅乾禮盒送給寄養家庭小朋友，讓小朋友拿到都受不釋手。圖／取自吳秋英臉書
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巧克力寄養家庭

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