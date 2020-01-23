不只是蜜餞 金棗皮肉皆甜入菜好滋味

以前金棗大多被製成蜜餞，單位售價難以提升，近年來經過政府用心輔導，農民種出品質優良的金棗鮮果，每公斤可以賣到100多元，不可同日而語，不但在部分連鎖通路上架銷售，縣政府與縣農會也推廣金棗入菜，想要品嘗各式金棗料理，到宜蘭就對了。

金棗可以連皮生食，農糧署東區分署表示，金棗富含維生素C及A，果膠成分可助消化，有益身體健康，而農試所育成的黃水晶金棗，果皮及果肉皆甜，一改以往金棗給人皮甜肉酸的印象，透過與宜蘭縣政府輔導，部分農友已申請到「有機」及「產銷履歷」驗證標章，金棗也在全台主婦聯盟、全聯及棉花田等通路上架， 把金黃飽滿的鮮果送到消費者手中。

縣政府、縣農會與美食專家陳韻如研發金棗料理，例如金棗排骨、金棗涼拌過貓、金棗沙拉的口味都很特別。陳韻如說，排骨一定要裹粉清炸後，才能吸附金棗湯汁味道，至於金棗涼拌過貓，採用醃漬過的金棗切絲後涼拌，特別的鮮甜好滋味，家庭主婦買回金棗後，可以照著食譜做；此外礁溪品文旅飯店有金棗鴨賞披薩，點餐率很高。