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武漢封城2000台商滯留 交通部：12航班全停飛

不只是蜜餞 金棗皮肉皆甜入菜好滋味

2020-01-23 09:07聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

以前金棗大多被製成蜜餞，單位售價難以提升，近年來經過政府用心輔導，農民種出品質優良的金棗鮮果，每公斤可以賣到100多元，不可同日而語，不但在部分連鎖通路上架銷售，縣政府與縣農會也推廣金棗入菜，想要品嘗各式金棗料理，到宜蘭就對了。

金棗可以連皮生食，農糧署東區分署表示，金棗富含維生素C及A，果膠成分可助消化，有益身體健康，而農試所育成的黃水晶金棗，果皮及果肉皆甜，一改以往金棗給人皮甜肉酸的印象，透過與宜蘭縣政府輔導，部分農友已申請到「有機」及「產銷履歷」驗證標章，金棗也在全台主婦聯盟、全聯及棉花田等通路上架， 把金黃飽滿的鮮果送到消費者手中。

縣政府、縣農會與美食專家陳韻如研發金棗料理，例如金棗排骨、金棗涼拌過貓、金棗沙拉的口味都很特別。陳韻如說，排骨一定要裹粉清炸後，才能吸附金棗湯汁味道，至於金棗涼拌過貓，採用醃漬過的金棗切絲後涼拌，特別的鮮甜好滋味，家庭主婦買回金棗後，可以照著食譜做；此外礁溪品文旅飯店有金棗鴨賞披薩，點餐率很高。

宜蘭原本就有農民團體研發低糖冷凍的金柑蜜餞、金柑果汁、金柑醋及金柑茶等多樣化產品，長久以來深受消費者喜愛；宜蘭縣農會也整合相關業者成立金棗策略聯盟，加工研發出金棗牛軋糖、金棗巧克力及冰釀金棗果肉等產品，為傳統農產帶出新創意。

以金棗入菜的金棗排骨。記者戴永華／攝影
以金棗入菜的金棗排骨。記者戴永華／攝影
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以金棗入菜的金棗排骨。記者戴永華／攝影
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醃製過的酸甜金棗涼拌過貓，是一道酸甜好吃的特色料理。 記者戴永華／攝影
醃製過的酸甜金棗涼拌過貓，是一道酸甜好吃的特色料理。 記者戴永華／攝影
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以鮮果切片製成的金棗蔬菜沙拉，口感清爽。記者戴永華／攝影
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農民果汁

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