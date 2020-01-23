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金棗的故鄉 春節「尋棗宜蘭」親近農村深呼吸

2020-01-23 09:07聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭是「金棗的故鄉」，全台九成以上金棗產自宜蘭，入冬到3月間正值產季，黃澄澄的果實嬌豔欲滴，縣政府趁機推出「尋棗宜蘭」1日遊程，採金棗、吃金棗；遊客要是時間充沛，可搭配綠色休閒農場體驗活動、入住優質民宿，親近農村呼吸好空氣。

金棗又稱「金柑」，全台栽培面積約300公頃，宜蘭就占244公頃，主要產自礁溪鄉及員山鄉，早期金棗大多加工製成蜜餞，近年因健康飲食風氣，宜蘭縣政府輔導推動金棗鮮食，促進多元消費及產業升級，每年還舉辦「宜蘭黃金柑」評鑑，透過競賽提升品質，有些農民甚至已做到有機栽培水準，12月評鑑出年度「金柑王」是連續3年奪冠的礁溪鄕農民游淑珍。

縣府農業處表示，金棗是少數可帶皮吃的柑桔類水果，產季期間跟著金棗去旅行，歡迎大家來「尋棗宜蘭」，拜訪冠軍金棗園，聆聽園區主人訴說如何培育金棗，當然不可錯過親手採摘金棗，製作金棗蜜餞帶回家。

中午轉往金棗另一產區員山鄉，造訪知名景區望龍埤，這裡曾是偶像劇拍攝場景，假日遊客如織，會安排大家到豬籠寨烹製金棗披薩，漫行埤邊步道；下午到木渠多肉農場，認識可愛小巧的多肉植物，還能親手種一盆，非常療癒。

農業處企輔科說，宜蘭更擁有全國數量最多的休閒農業區，縣府與縣農會針對住宿、體驗及餐飲舉辦優質評選，近年來進一步推出綠色評選，在礁溪及員山鄉都有不少優質場家，例如香草菲菲植物館、蜂采館、鳳凰宿甲蟲生態館、勝洋休閒農場、波的農場、花泉有機農場、健康上好果園、優勝美地民宿、R&J Guesthouse民宿、四季園民宿、大礁溪左岸民宿等都擁有評選認證標章，遊客配合「尋棗宜蘭」展開2天1夜深度旅遊，保證不虛此行。

宜蘭今年評鑑出爐的「金柑王」，是連續3年奪冠的礁溪鄕農民游淑珍，最近正值金棗產季...
宜蘭今年評鑑出爐的「金柑王」，是連續3年奪冠的礁溪鄕農民游淑珍，最近正值金棗產季，縣府推出「尋棗宜蘭」遊程。圖／吳楊欽提供
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宜蘭栽種的金棗產量占全國九成以上，入冬到3月間正值產季，黃澄澄的果實嬌豔欲滴。圖...
宜蘭栽種的金棗產量占全國九成以上，入冬到3月間正值產季，黃澄澄的果實嬌豔欲滴。圖／吳楊欽提供
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宜蘭栽種的金棗產量占全國九成以上，入冬到3月間正值產季，黃澄澄的果實嬌豔欲滴。圖...
宜蘭栽種的金棗產量占全國九成以上，入冬到3月間正值產季，黃澄澄的果實嬌豔欲滴。圖／吳楊欽提供
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宜蘭縣政府農業處在金棗產季期間，推出「尋棗宜蘭」遊程，製作傳統金棗蜜餞DIY。圖...
宜蘭縣政府農業處在金棗產季期間，推出「尋棗宜蘭」遊程，製作傳統金棗蜜餞DIY。圖／吳楊欽提供
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宜蘭今年評鑑出爐的「金柑王」，是連續3年奪冠的礁溪鄕農民游淑珍。圖／吳楊欽提供
宜蘭今年評鑑出爐的「金柑王」，是連續3年奪冠的礁溪鄕農民游淑珍。圖／吳楊欽提供
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