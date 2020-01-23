金棗的故鄉 春節「尋棗宜蘭」親近農村深呼吸

宜蘭是「金棗的故鄉」，全台九成以上金棗產自宜蘭，入冬到3月間正值產季，黃澄澄的果實嬌豔欲滴，縣政府趁機推出「尋棗宜蘭」1日遊程，採金棗、吃金棗；遊客要是時間充沛，可搭配綠色休閒農場體驗活動、入住優質民宿，親近農村呼吸好空氣。

金棗又稱「金柑」，全台栽培面積約300公頃，宜蘭就占244公頃，主要產自礁溪鄉及員山鄉，早期金棗大多加工製成蜜餞，近年因健康飲食風氣，宜蘭縣政府輔導推動金棗鮮食，促進多元消費及產業升級，每年還舉辦「宜蘭黃金柑」評鑑，透過競賽提升品質，有些農民甚至已做到有機栽培水準，12月評鑑出年度「金柑王」是連續3年奪冠的礁溪鄕農民游淑珍。

縣府農業處表示，金棗是少數可帶皮吃的柑桔類水果，產季期間跟著金棗去旅行，歡迎大家來「尋棗宜蘭」，拜訪冠軍金棗園，聆聽園區主人訴說如何培育金棗，當然不可錯過親手採摘金棗，製作金棗蜜餞帶回家。

中午轉往金棗另一產區員山鄉，造訪知名景區望龍埤，這裡曾是偶像劇拍攝場景，假日遊客如織，會安排大家到豬籠寨烹製金棗披薩，漫行埤邊步道；下午到木渠多肉農場，認識可愛小巧的多肉植物，還能親手種一盆，非常療癒。