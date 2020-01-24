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在地人的大飯廳 基隆廟口過年不打烊

2020-01-24 21:43聯合晚報 記者吳淑君／基隆報導

台灣文史研究者曹銘宗說，他如果帶朋友來就會去吃22攤的豬腳，他的豬腳用醬油和糖滷...
台灣文史研究者曹銘宗說，他如果帶朋友來就會去吃22攤的豬腳，他的豬腳用醬油和糖滷而已，非常好吃，勝過萬巒豬腳。 記者吳淑君／攝影
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觀光局主辦的台灣特色夜市選拔，基隆廟口夜市曾是2010年大贏家，包辦最友善和最美味兩大獎，這個夜市魅力何在？從小吃到大的台灣文史研究者曹銘宗說，整個基隆廟口小吃區是從百年奠濟宮開始發展的，很多攤位70年起跳，傳統美味經得起時間考驗，且24小時營業，隨時來都有美食吃。

基隆廟口有很多有名小吃，像鼎邊趖、天婦羅、紅燒鰻羹、原汁豬腳、營養三明治、一口吃香腸、泡泡冰、金興麻米粩、全家福元宵等。

老基隆人還可以講一些外地人不知的美味，像炭烤的炸豬排三明治、先炸再滷的排骨飯、用豆子做成麵條的豆簽焿、堅持用炭火的蚵仔煎，還有真材實料手工搓揉的愛玉冰等，都讓人口水直流。

台灣文史研究者曹銘宗說，1997年他幫基隆文化局調查採訪廟口攤位，採訪了6、70家，一轉眼過了20多年，有些上一輩都走了，但好味道都還留著。他來每次來必吃31攤天一香，滷肉飯一碗20元，配一碗肉焿湯，再叫顆滷鴨蛋，就是大大的滿足。

為何不用雞蛋？第三代老闆林堃成說，這些料理是日據時代祖先傳下來的，祖先開發的口味，當子孫的不能擅改，就像起家厝不能賣的意思一樣，所以這一味百年來都一樣。

曹銘宗說，他如果帶朋友來就會去吃22攤的豬腳，他的豬腳用醬油和糖滷而已，非常好吃，勝過萬巒豬腳。叫一碗滷肉飯加焿湯，80元，豬腳切90元，加起來一套170元，中午來都要排隊。

碳烤蚵仔煎的鍋子煎了三代，中間都煎到凹陷下去了；滷排骨便當也很厲害，排骨先炸再滷，還加了咖哩味。天婦羅是基隆代表性的美食，魚漿用沙魚做的，現炸現吃；林家手工豆花，有油條配土豆仁湯，椪餅也有，很有古早味。轉角的愛玉冰也是老店，純愛玉做的，用碗大口喝，真是清涼，遠東泡泡冰，冬天生意也很好。

下午4點以後，愛四路攤位也出來做生意，紅燒饅、全家福元宵也是老攤，全家福元宵夏天可吃冰的，湯用桂花蜜調好後，湯圓熱熱的煮好放進去，有燒冷冰的概念。

曹銘宗說，基隆廟口以傳統小吃著稱，這裡保留最多傳統和古早味。他妹妹從美國回來，第一站先來廟口解鄉愁，第二站才是回家，基隆廟口是基隆人的大廚房，隨時來都有得吃，過年也不打烊，可以一個人來，一次吃一攤，也可以像他女兒一樣帶朋友來，一口氣吃12攤，大家分食。

22攤／豬腳台灣文史研究者曹銘宗說，他如果帶朋友來就會去吃22攤的豬腳，他的...
22攤／豬腳台灣文史研究者曹銘宗說，他如果帶朋友來就會去吃22攤的豬腳，他的豬腳用醬油和糖滷而已，非常好吃，勝過萬巒豬腳。 記者吳淑君／攝影
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廟口泡泡冰。 記者吳淑君／攝影
廟口泡泡冰。 記者吳淑君／攝影
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基隆曹銘宗小吃

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