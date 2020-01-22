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影／守護基隆燈塔子承父業蘇揆稱讚 林右昌：將設步道

2020-01-22 18:07聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

行政院長蘇貞昌今天下午前往基隆燈塔慰問終年守護船隻進出安全的燈塔守，市長林右昌也全程陪同，並感謝蘇院長及行政院的支持，市府正積極推動周邊步道整建工程，完成之後就可銜接基隆燈塔跟上方白米甕砲台歷史古蹟。其中退休的燈塔守護主任鄭義章，有兒子鄭仰勝「子承父業」，蘇貞昌也稱讚他們父子守護台灣，照亮行船人回家的路。

「燈塔守」子承父業！擔任過富貴角、基隆燈塔等燈塔守護的主任鄭義章，守了十多年的燈塔退休，加上之前在海關的經歷，前後已有36年。他的兒子鄭仰勝，也通過國考擔任基隆燈塔燈塔技工，鄭仰勝之前守護彭佳嶼還有其他多個地方燈塔多年，去年才調回家鄉守基隆燈塔，父子在基隆曾為同一燈塔守護，成為地方佳話。

蘇貞昌說，在小年夜的前夕來到基隆，除了向終年無休的燈塔守致敬，也向在全國各個角落守護台灣的同胞致敬，並表示台灣四面環海，因為有燈塔才能讓航行安全，照亮行船人回家的路，「點亮燈塔、守護台灣」，大家都要感謝燈塔守以及在各自崗位上盡心盡力的人，因為他們為了要堅守崗位，可能要犧牲跟家人團聚的時刻。

蘇院長還說，矗立在港邊的基隆燈塔，歷史比中華民國還要多十幾歲，不僅燈塔的位置重要，周邊也很漂亮，他呼籲國人利用年節假期多來走走，雖然燈塔因為任務性質無法開放，但下方有個觀景平台，很值得大家帶小孩來參觀，也讓我們知道要藉由大家一起努力，才能有個安全的家，以及安全回家的路。

基隆市長林右昌表示，基隆燈塔非常有歷史價值，市府正在附近準備進行白米甕砲台周邊步道整建工程，在蘇院長及行政院前瞻建設經費的支持之下，步道整理完成之後，將可銜接基隆燈塔跟上方白米甕砲台歷史古蹟，預計今年底可以完工，感謝中央的支持，讓地方建設能夠快速推動，蘇院長在年前特別來基隆視察燈塔，相信基隆今年一定會發光發熱。

鄭義章說，兒子之前有做其他工作，後來才想學他來做燈塔守護員，他做這麼久的守護員，很多東西壞了都要自己學會修理，當天就要解決，很高興兒子能接棒。

鄭仰勝表示，做了之後才知道以前爸爸的辛苦，一開始他到台中，後來到桃園，也到過彭佳嶼燈塔，去年才調到基隆燈塔，能「子承父業」很高興，他覺得自己的個性使然，以前曾到過父親守護的燈塔，留下很深刻的印象。他覺得，當守護員最辛苦的地方，要耐住一個人的生活，學會如何排解孤寂，要自己調適。

行政院長蘇貞昌今天下午前往基隆燈塔慰問終年守護船隻進出安全的燈塔守。記者游明煌／...
行政院長蘇貞昌今天下午前往基隆燈塔慰問終年守護船隻進出安全的燈塔守。記者游明煌／攝影
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退休的燈塔守鄭義章，有兒子鄭仰勝「子承父業」，蘇貞昌也稱讚他們父子守護台灣，照亮...
退休的燈塔守鄭義章，有兒子鄭仰勝「子承父業」，蘇貞昌也稱讚他們父子守護台灣，照亮行船人回家的路。記者游明煌／攝影
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行政院長蘇貞昌今天下午前往基隆燈塔慰問終年守護船隻進出安全的燈塔守。記者游明煌／...
行政院長蘇貞昌今天下午前往基隆燈塔慰問終年守護船隻進出安全的燈塔守。記者游明煌／攝影
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行政院長蘇貞昌今天下午前往基隆燈塔慰問終年守護船隻進出安全的燈塔守。記者游明煌／...
行政院長蘇貞昌今天下午前往基隆燈塔慰問終年守護船隻進出安全的燈塔守。記者游明煌／攝影
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燈塔基隆行政院

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