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強化防疫！移民署停發武漢團入境許可

武漢肺炎疫情蔓延 華航宣布停飛2月10日至27日「台灣-武漢」6航班

武漢肺炎防疫 台東縣全面戒備

2020-01-22 18:00聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

被稱做武漢肺炎的2019新型冠狀病毒疫情不斷升溫，隨著中央成立疫情指揮中心，台東縣衛生局已和全縣各醫療院所進行防疫說明會，並全面盤點縣內N95口罩、防護衣及負壓病房等隔離防疫物資與設備，提高防疫能量。

縣衛生局疾病管制科長吳曉慧表示，縣內各醫療院所N95口罩、防護衣已經都到位防備，另也啟動通報機制，一旦發生疑似病例，就會全面隔離及追蹤接觸人員；由於春節連假即將開始，縣內將湧入大批遊客，已要求飯店旅宿業做好防疫措施，包括通報、提供消毒等。

她說，避免病毒擴散威脅大增，縣內除了召開「武漢特殊不明原因肺炎整備說明會」，邀集縣內各醫療院所代表參與討論，全面調升防疫等級。

吳曉慧表示，經過盤點全縣的口罩、防護衣及負壓病房等隔離防疫措施十分充足，防疫量能足以應付實際疫情，未來可能面臨的疫情風險預作整備，確保縣民健康。

衛福部台東醫院今天也舉行首場防疫演練，由15位醫護人員在院內感管單位指導下穿脫防護衣，要求務必將病毒阻絕於群聚於外。第一步阻絕群聚感染，提早針對院內易接觸感染物質的清潔人員、隔離感控動線的保全人員等等第一線對象開始。

台東醫院提醒，不管針對2019新型冠狀病毒或是其他高度傳染疾病，「勤洗手」絕對是自我保護的護身符；出入公共場所「戴上口罩」隔離病源，才能讓自己身處疫情之外。相關疫情通報可撥打免付費疾病管制署防疫專線1922。

衛福部台東醫院今天舉行首場防疫演練，由15位醫護人員在院內感管單位指導下穿脫防護...
衛福部台東醫院今天舉行首場防疫演練，由15位醫護人員在院內感管單位指導下穿脫防護衣。圖／衛福部台東醫院提供
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台東縣衛生局已和全縣各醫療院所進行防疫說明會，並全面盤點縣內N95口罩、防護衣及...
台東縣衛生局已和全縣各醫療院所進行防疫說明會，並全面盤點縣內N95口罩、防護衣及負壓病房等隔離防疫物資與設備，提高防疫能量。記者尤聰光／翻攝
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疫情衛生局武漢肺炎

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