花蓮首例染狂犬病白鼻心 縣府擴大施打疫苗

防檢局昨天表示，花蓮市民宅日前發現的白鼻心確診感染狂犬病，花蓮縣政府今天到白鼻心現蹤社區免費施打疫苗，並將以花蓮市國福里為中心，沿中央山脈兩側社區擴大施打。

動植物防疫所動物防疫股長林國棟今天接受中央社記者訪問表示，這隻感染的白鼻心9日出現在國福里民宅後方的香蕉園，經民眾通報後，現場評估疑似有狂犬病症狀，經國立中興大學初篩疑似狂犬病陽性後，再送農委會家畜衛生試驗所進一步確診為狂犬病。

林國棟指出，自民國102年至今，全台有近萬件檢體送檢，其中以鼬獾染狂犬病的810例最多，再來就是白鼻心的8例，另幼犬、錢鼠也各有1例，不過，花蓮過去僅發現鼬獾感染狂犬病，分布在中南區及海岸山脈。

林國棟指出，花蓮縣內自102年起，共送檢58件白鼻心檢體，都屬狂犬病陰性，不過今年這例比較特別，加上白鼻心感染狂犬病首例在非高風險區被發現，也讓當地居民格外關注。

他表示，花蓮推動全縣施打狂犬病疫苗8年，從起初1年施打5000劑，到現在每年都有約2萬劑施打，民眾接受度高，其中13鄉鎮只有花蓮市、吉安鄉及新城鄉是非高風險區，為收費施打。

林國棟說，國福里座落中央山脈下，距離縣內曾發現狂犬病的鄉鎮相隔約3鄉鎮，依據動物遷徙習性，推測這隻感染的白鼻心可能是從南投過來。

林國棟表示，考量國福里為花蓮市郊區，目前以社區為中心，沿著中央山脈兩側方向往外延伸，分階段辦理免費狂犬病疫苗施打，至於會不會將花蓮市列為高風險區，仍需評估。

動植物防疫所長黃詩伊呼籲民眾，每年定期攜帶家中寵物施打狂犬病疫苗，若未依規定施打，將依違反動物傳染病防治條例規定，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。若不幸遭動物咬傷，則需用大量肥皂、清水沖洗，並以優碘消毒傷口，儘速送醫評估是否要接種人用疫苗。