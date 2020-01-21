宜蘭員山燈節主燈今晚亮相 街頭燈海天幕超浪漫

宜蘭縣員山鄉公所今年擴大舉辦員山燈節活動，除了開幕當天會有第一次的踩街嘉年華外，今天晚間先由鄉長張宜樺等人點亮園區主燈，街道上的燈海天幕及孔雀吉祥燈飾瞬間放光，炫麗燦爛。

「水啦員山、鼠光燦爛-2020員山燈節」活動今晚記者會，預告2月1日即將展開活動，主燈今晚試點亮相，2月1日當天晚間7點舉行點燈儀式，活動至16日。

鄉公所表示，今年活動有別於以往紙製傳統燈籠呈現，大量運用燈光藝術與科技燈飾，帶給民眾視覺的全新體驗。

主燈為湧泉意象的大型裝置藝術，約10米高圓錐形大頂篷，主柱體以流星燈展現水往上衝的動態效果，象徵源源不絕的活水，期許員山未來蓄勢待發。

由於是採取懸浮概念設計，下方空間可以自由進出，走進主燈區，如一腳踏進光影構築的水世界，感受海底光世界的生命力。

員山公園有7大展區都是打卡熱點，11件大小藝術燈景與上百盞科技燈飾，點亮員山夜空，2月1日至8日每天還有不同表演節目包含歌仔戲、國樂、流行音樂、與熱舞演出等，兼具文化、人文、搖滾、流行等風貌。

人氣歌手與樂團助陣，包括畢書盡、蔡佳麟、向蕙玲、喬幼、許莉潔、黃少谷，安地斯樂團、ALL RANGE、玫瑰紅樂團、爽樂團、丘與樂樂團、小鹿亂撞樂團、XUNDAY樂團、iM等卡司嗨翻員山。

暌違多年的煙火秀將再次復活，施放時間約10至15分鐘，煙火面寬近300公尺，歡迎大家一起到員山公園享受浪漫的光影饗宴。

鄉長張宜樺表示，員山燈節今年要帶給大家全新感受，不但有浪漫燈景、夢幻光雕、煙火秀，開幕當天還舉辦員山燈節有史以來第一次的踩街嘉年華，邀請社區、在地社團共同參與做主角。