行動年貨大街到醫院 護理之家長輩也可採買年貨迎新年

辦年貨是很重要的年節活動，國立陽大醫院附設護理之家今天舉辦「年貨大街暨歲末圍爐」年節活動，雖然護理之家長者因為失能外出不便，但是護家同仁、家屬及南山基金會志工以「行動年貨大街」的方式，把過年氣氛圍帶到護理之家，長者同樣可以趕辦年貨，歡喜迎接新年。

護理之家護理長林秋鈴表示，為讓長期住在機構的長者能有「家」的感覺，今天安排年貨大街搬回家活動，設計親子同樂遊戲，結合「懷舊-年貨採買」、由長者擔任店長的「阿勉柑仔店」、「感官活動-幸福遊樂園」，包含「S形道路闖關」、「打彈珠活動」、「十八豆」、「古早味抽抽樂」、「灌籃高手」、「沙袋丟丟樂」，即使長者失能，但藉由歡樂的活動讓他們失能不失愛。

長輩們買發粿、買蘋果代表平安、應景水果年柑，還有各種零食、餅乾、飲料及日常生活用品，大家印象中的抽抽樂，有人開心試手氣，還有人玩「十八豆」，勾起以前的美好回憶，開心笑開懷。