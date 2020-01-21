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行動年貨大街到醫院 護理之家長輩也可採買年貨迎新年

2020-01-21 19:31聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

辦年貨是很重要的年節活動，國立陽大醫院附設護理之家今天舉辦「年貨大街暨歲末圍爐」年節活動，雖然護理之家長者因為失能外出不便，但是護家同仁、家屬及南山基金會志工以「行動年貨大街」的方式，把過年氣氛圍帶到護理之家，長者同樣可以趕辦年貨，歡喜迎接新年。

護理之家護理長林秋鈴表示，為讓長期住在機構的長者能有「家」的感覺，今天安排年貨大街搬回家活動，設計親子同樂遊戲，結合「懷舊-年貨採買」、由長者擔任店長的「阿勉柑仔店」、「感官活動-幸福遊樂園」，包含「S形道路闖關」、「打彈珠活動」、「十八豆」、「古早味抽抽樂」、「灌籃高手」、「沙袋丟丟樂」，即使長者失能，但藉由歡樂的活動讓他們失能不失愛。

長輩們買發粿、買蘋果代表平安、應景水果年柑，還有各種零食、餅乾、飲料及日常生活用品，大家印象中的抽抽樂，有人開心試手氣，還有人玩「十八豆」，勾起以前的美好回憶，開心笑開懷。

院長陽純豪表示，陽大醫院除致力於急重難症的醫療發展外，對於各項長期照護服務更是不餘遺力的推展，該院附設護理之家受到蘭陽鄉親的信賴與肯定，從34床擴至54床，提供更寬敞的空間，去年通過衛生福利部高齡友善健康照護機構認證2.0，並獲「高齡友善典範-健康領航獎」殊榮。

行動年貨大街有發粿、蘋果、年柑，還有各種零食、餅乾、飲料及日常生活用品，讓護理之...
行動年貨大街有發粿、蘋果、年柑，還有各種零食、餅乾、飲料及日常生活用品，讓護理之家長輩也可採買年貨、迎新年。圖／陽大附醫提供
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行動年貨大街年節活動中，有人玩「十八豆」，勾起以前的美好回憶，開心笑開懷。圖／陽...
行動年貨大街年節活動中，有人玩「十八豆」，勾起以前的美好回憶，開心笑開懷。圖／陽大附醫提供
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行動年貨大街有發粿、蘋果、年柑，還有各種零食、餅乾、飲料及日常生活用品，讓護理之...
行動年貨大街有發粿、蘋果、年柑，還有各種零食、餅乾、飲料及日常生活用品，讓護理之家長輩也可採買年貨、迎新年。圖／陽大附醫提供
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行動年貨大街到醫院，長輩們玩抽抽樂，人開心試手氣，提早感受過節氣氛。圖／陽大附醫...
行動年貨大街到醫院，長輩們玩抽抽樂，人開心試手氣，提早感受過節氣氛。圖／陽大附醫提供
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年貨大街遊樂園

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