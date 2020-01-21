親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中國陷資本寒冬 科技新創圈面臨「泡沫爆破」

世衛組織最新公布 武漢肺炎已「可持續性人傳人」

中保文教與林燈基金會邀師生圍爐 即日開放林燈圖書館

2020-01-21 19:02聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

長期投入弱勢學童關懷照顧的中興保全文教基金會與林燈文教公益基金會今天舉辦圍爐餐會，席開50桌，邀請接受扶助500多位師生，孩子們自動自發準備表演節目包括北管、烏克麗麗，泰雅族原民風俗舞蹈，甚至編排「與無人機共舞」等，讓大家看到創意與感動。

學生們暱稱「總裁伯伯」的中興保全科技集團總裁林孝信，身兼中興保全文教基金會與林燈文教公益基金會的董事長；他與集團副總裁林明昇、中興保全科技副董事長林建涵和林燈基金會執行長林純美一行人放下台北公務，趕到宜蘭與學生們同歡，送上祝福勉勵，500多位師生聚在一起彷彿家人吃年夜飯一樣溫馨。

林明昇感謝師生們踴躍參與基金會各項活動，孩子們活潑優異的表現，就是對基金會最好的鼓勵，他也宣布「林燈文教公益基金會圖書館」即日起對外開放，傳遞書香。

林燈基金會對於孩子的關心，每年提供高中職學生發放獎助學金，另設「宜蘭青少年專長暨潛力培育計畫」與「林燈文學獎」、「詩文背誦比賽」、「共學營」等，從各種不同面相強化提升學生們的競爭力。

去年基金會為了完整串接宜蘭地區三級棒球發展，支持贊助羅東高工成立木棒棒球隊，考量宜蘭多雨的氣候不利球隊訓練，基金會投入資源，協助增設室內投手練習場與打擊練習場，方便球員不分晴雨都能練習，從選手的球衣、手套、球袋甚至球鞋「全包」了，努力為國球地方發展紮根。

基金會指出，舉辦圍爐餐會不只是對努力向上的孩子們予以鼓勵，更讓學生有更多互動交流機會，包括東澳國小、大同國中、宜蘭高中、蘭陽女中、羅東高工等表演形式多元，從國小到高中學生都揮灑創意，也是另類的跨校聯誼交流。

中興保全科技集團總裁林孝信接受宜蘭高中籃球隊學生送上的感謝狀。圖／中興保全提供
中興保全科技集團總裁林孝信接受宜蘭高中籃球隊學生送上的感謝狀。圖／中興保全提供
分享
羅東高工棒球隊熱舞表演，博得不少掌聲。圖／中興保全提供
羅東高工棒球隊熱舞表演，博得不少掌聲。圖／中興保全提供
分享
宜蘭高中籃球隊員表演「說唱籃球」，展現無限創意。圖／中興保全提供
宜蘭高中籃球隊員表演「說唱籃球」，展現無限創意。圖／中興保全提供
分享
宜蘭大同國中的菁英培育隊表演泰雅風情，充滿原民風。圖／中興保全提供
宜蘭大同國中的菁英培育隊表演泰雅風情，充滿原民風。圖／中興保全提供
分享

保全羅東

延伸閱讀

澎湖媽祖文化園區案 海洋公民基金會反大倉連署...

萬里幼兒園歡慶農曆年 一人一菜圍爐趣

汐止吳銘漢命案留臥床兒 基金會送慰問金

翁章梁夫婦送愛安仁家園 與安置兒少團圓圍爐發...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

行動年貨大街到醫院 護理之家長輩也可採買年貨迎新年

2020-01-21 19:31

羅山有機村蓋垃圾轉運站 村民抗議花縣府喊停

2020-01-21 17:51

吉安、富里鄉封為經典小鎮 花海、稻草裝置藝術吸睛

2020-01-21 16:17

影／基隆提燈可愛版小花鼠喧賓奪主 集滿6年市長春聯可抽獎

2020-01-21 15:43

影／何時邀柯侯談首都國土計畫？ 林右昌：會找適當的時機

2020-01-21 15:00

花蓮羅山村民反對設垃圾轉運站 縣府暫緩計畫

2020-01-21 12:00

走春打卡 花蓮客城田野藝術季有稻草藝術有花海

2020-01-21 11:57

宜蘭南北館市場封街辦年貨 明天起到除夕禁止汽車進入

2020-01-21 10:20

鼓勵公車遊台東 即日起使用電子票證享8公里免費

2020-01-21 10:19

台東卑南溪水覆蓋完成濕潤 春節讓遊客吸到好空氣

2020-01-21 09:59

下月起 梅花湖電動車禁環湖

2020-01-20 23:42

揮別霸船糾紛 全台首張郵輪保單開賣

2020-01-20 23:41

方子維帶團逛菜市場 拚出國際觀光市場

2020-01-20 23:17

英語營11外師32生 家長：賺到了

2020-01-20 23:13

第一本龜將軍及噶瑪蘭公主繪本 訴說蘭陽平原淒美故事

2020-01-20 21:58

影／羅東小鎮迎新春今晚點燈 來看全國最大紅燈籠

2020-01-20 21:35

願參加國民黨改造 饒慶鈴：九二共識不可廢但要有意義

2020-01-20 16:49

過年到宜蘭三星鄉走春 免費送可愛發財鼠巧克力

2020-01-20 16:48

林右昌：館長不必道歉 願上直播聊體育產業發展

2020-01-20 16:44

舉發違規4分之1是民眾檢舉 違停、未依規定打方向燈最多

2020-01-20 15:48

新港奉天宮單車環島祈福 傳統宮廟文化結合休閒單車

2019-12-29 13:07
看更多

熱門文章

南投燈會驚見大媽跳廣場舞 竟是「瘋狂麥克斯」帶頭跳

2020-01-20 20:54

台南「最長地景式溜滑梯」來囉！長達12.5公尺明天啟用

2020-01-21 12:53

新竹過年不無聊！五大走春體驗懶人包

2020-01-21 15:43

嘉市這3組「測速闖紅燈相機」 衝黃燈也可能被拍照受罰

2020-01-21 18:22

剛出爐的飛官從小立志當飛鷹 為父親完成未竟之夢

2020-01-21 07:30

快看身分證！上頭有「20」到南投渡假村走春免門票

2020-01-21 17:06

終於通過了! 嘉縣梅山預計2月開放中巴到太和

2020-01-20 23:17

由一個半英國人打造披薩店 在台南吃得到的英國美食

2020-01-21 08:09

影／最美魚販過年前回家殺魚 包給父母每人超過10萬元

2020-01-21 17:01

內湖5期違規「住宅」 10戶開罰

2020-01-20 23:50

苗栗市婦女生育津貼1萬元首發 媽媽說賺到了

2020-01-21 12:23

過年提早 屏東兩大水果天王追貨追到最高點

2020-01-21 07:29

豐原人注意！廟東商圈這7天設行人徒步區好逛街

2020-01-21 14:48

黃珊珊視察萬大魚菜批發市場 市場處：到貨量充足

2020-01-21 08:28

年前頒布新人事 台南市經發局長、社會局長走馬上任

2020-01-21 12:54

中市14期重劃區 完成最後拼圖

2020-01-21 00:15

影／羅東小鎮迎新春今晚點燈 來看全國最大紅燈籠

2020-01-20 21:35

九份行人標線上路8天告發25件 瑞芳警列春節取締重點

2020-01-21 15:57

故宮人氣國寶肉形石今展出 彰化近百警力看緊這塊肉

2020-01-21 15:43

螺帽業老董有愛心 連年春節前捐愛心年菜水果給弱勢

2020-01-21 11:41

OUTLET進駐歸仁 拚「城中城」

2020-01-20 23:01

警界吳怡農詢問度高 春安宣導影片擔綱演出超吸睛

2020-01-21 13:55

環狀線10站開發案 秀朗橋站、景平站3月中開標

2020-01-20 23:40

高市府拚路平有成 獲內政部考評優等

2020-01-21 11:33

台南電動自行車Be-Bike年後上路

2020-01-20 23:04

影／佛光山光照大千今晚試燈 「大米」主燈喜氣亮相

2020-01-20 21:33

下月起 梅花湖電動車禁環湖

2020-01-20 23:42

喜歡登山健行 勇腳級台中大坑2號步道整修完工

2020-01-21 07:29

「高雄觀光代言人」喊停？ 觀光局長：是轉型成活動品牌

2020-01-21 16:37

春節親子同遊新景點！竹東台泥特色公園啟用

2020-01-21 15:41

保大2帥哥秀才藝 彩繪戍守高雄意象

2020-01-21 16:03

檢舉交通違規 實名制後有增無減

2020-01-20 23:08

西螺福興宮搶頭香 得主加碼送日本來回機票、金媽祖

2020-01-21 13:38

嘉縣府新聞行銷處長請辭 縣府團隊4名局處長過年後異動

2020-01-21 15:23

高雄捷運、輕軌、渡輪、公車 2月起刷手機就能搭乘

2020-01-21 16:17

冷戰U2黑貓中隊機棚修復動工 6200萬保存黑貓軍史

2020-01-21 16:34

民眾黨30Ｋ徵助理 網友罵翻

2020-01-20 23:38

過年假扮街友到北車討紅包？社會局呼籲：把愛心交給我

2020-01-21 15:43

肉形石赴彰化 爌肉飯接力迎國寶

2020-01-21 00:22

場面壯觀！嘉義縣近200輛年菜專車同時出發送弱勢家庭

2020-01-21 12:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top