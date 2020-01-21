中保文教與林燈基金會邀師生圍爐 即日開放林燈圖書館

長期投入弱勢學童關懷照顧的中興保全文教基金會與林燈文教公益基金會今天舉辦圍爐餐會，席開50桌，邀請接受扶助500多位師生，孩子們自動自發準備表演節目包括北管、烏克麗麗，泰雅族原民風俗舞蹈，甚至編排「與無人機共舞」等，讓大家看到創意與感動。

學生們暱稱「總裁伯伯」的中興保全科技集團總裁林孝信，身兼中興保全文教基金會與林燈文教公益基金會的董事長；他與集團副總裁林明昇、中興保全科技副董事長林建涵和林燈基金會執行長林純美一行人放下台北公務，趕到宜蘭與學生們同歡，送上祝福勉勵，500多位師生聚在一起彷彿家人吃年夜飯一樣溫馨。

林明昇感謝師生們踴躍參與基金會各項活動，孩子們活潑優異的表現，就是對基金會最好的鼓勵，他也宣布「林燈文教公益基金會圖書館」即日起對外開放，傳遞書香。

林燈基金會對於孩子的關心，每年提供高中職學生發放獎助學金，另設「宜蘭青少年專長暨潛力培育計畫」與「林燈文學獎」、「詩文背誦比賽」、「共學營」等，從各種不同面相強化提升學生們的競爭力。

去年基金會為了完整串接宜蘭地區三級棒球發展，支持贊助羅東高工成立木棒棒球隊，考量宜蘭多雨的氣候不利球隊訓練，基金會投入資源，協助增設室內投手練習場與打擊練習場，方便球員不分晴雨都能練習，從選手的球衣、手套、球袋甚至球鞋「全包」了，努力為國球地方發展紮根。