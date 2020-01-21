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羅山有機村蓋垃圾轉運站 村民抗議花縣府喊停

2020-01-21 17:51聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣環保局有意在富里鄉羅山村垃圾掩埋場設置密閉式轉運場站，日前舉辦說明會，遭當地居民連署反對，環保局表示，全案將暫緩，另覓其他適合地點。

羅山村民近日拉起白布條，強烈反對設置垃圾轉運站，還成立羅山反垃圾轉運站自救會發動連署，有百餘人支持，連署書中指出，羅山村在民國92年被選為全台灣第一個有機示範村，推動有機稻米及有機作物種植卓然有成，已成台灣有機環境指標。

連署書表示，羅山垃圾場在民國85年6月啟用，原本設定使用年限25年，也就是明年期滿，居民衷心期待年限到了，可以不再使用，還羅山清新的環境。但政府部門未辦理說明會及未徵詢村民意見下，逕自招標要施設「花蓮南區垃圾轉運設置」，嚴重侵害村民生命權、健康權、居住權與平等權。

環保局長饒忠說，花蓮南區富里鄉、卓溪鄉垃圾目前都在位於羅山村的垃圾掩埋場轉運至宜蘭焚燒，玉里垃圾掩埋場2年內也面臨飽和，因為目前清運時採露天處理，縣府爭取花東基金3000萬元經費，打算設置更安全也更衛生的密閉式轉運站。

饒忠表示，因轉運站規模不大，依規定不需要環評，環保局日前到村內開說明會，面臨反對聲浪，決定另覓其他適合地點，但他也坦言，垃圾轉運站屬於鄰避設施，要尋找合適地點不容易，曾有民眾建議玉里南安土資場旁，因為聯外道路狹小，若要供載運垃圾的20噸大卡車進入，必須徵地拓路，經費更龐大困難，並不適合，若今年內找不到合適地點無法招標，經費可能遭中央收回。

花蓮縣富里鄉羅山村民拉白布條，反對縣府在好山好水的羅山有機村設置垃圾轉運站。圖／...
花蓮縣富里鄉羅山村民拉白布條，反對縣府在好山好水的羅山有機村設置垃圾轉運站。圖／羅山社區發展協會提供
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花蓮縣富里鄉羅山村民反對縣府在好山好水的羅山有機村設置垃圾轉運站，發起連署。圖／...
花蓮縣富里鄉羅山村民反對縣府在好山好水的羅山有機村設置垃圾轉運站，發起連署。圖／羅山社區發展協會提供
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自救會

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