羅山有機村蓋垃圾轉運站 村民抗議花縣府喊停

花蓮縣環保局有意在富里鄉羅山村垃圾掩埋場設置密閉式轉運場站，日前舉辦說明會，遭當地居民連署反對，環保局表示，全案將暫緩，另覓其他適合地點。

羅山村民近日拉起白布條，強烈反對設置垃圾轉運站，還成立羅山反垃圾轉運站自救會發動連署，有百餘人支持，連署書中指出，羅山村在民國92年被選為全台灣第一個有機示範村，推動有機稻米及有機作物種植卓然有成，已成台灣有機環境指標。

連署書表示，羅山垃圾場在民國85年6月啟用，原本設定使用年限25年，也就是明年期滿，居民衷心期待年限到了，可以不再使用，還羅山清新的環境。但政府部門未辦理說明會及未徵詢村民意見下，逕自招標要施設「花蓮南區垃圾轉運設置」，嚴重侵害村民生命權、健康權、居住權與平等權。

環保局長饒忠說，花蓮南區富里鄉、卓溪鄉垃圾目前都在位於羅山村的垃圾掩埋場轉運至宜蘭焚燒，玉里垃圾掩埋場2年內也面臨飽和，因為目前清運時採露天處理，縣府爭取花東基金3000萬元經費，打算設置更安全也更衛生的密閉式轉運站。