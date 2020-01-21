吉安、富里鄉封為經典小鎮 花海、稻草裝置藝術吸睛

交通部觀光局定調2020年脊梁山脈旅遊年，選出全台「小鎮2.0」30個經典小鎮，花蓮吉安鄉及富里鄉都入選，鄉鎮也積極創造旅遊新亮點，包括吉安花海、富里稻草藝術節登場，民眾除可從自吉安楓林步道俯瞰的縱谷平原及海岸山脈，還能到富里與稻草銀背大猩猩合影，漫遊小鎮。

花蓮吉安鄉榮獲今年台灣經典小鎮2.0殊榮，兼具山城小鎮風光，只要到了楓林步道就可鳥瞰花蓮平原及海岸山脈，還能遠眺太平洋，晚上街道將大地變成一格格夜景，被封為「日夜看都美」的絕佳景點。

吉安鄉長游淑貞說，吉安首推旅遊行程，串聯歷史、景點及產業的「吉好玩」探索系列遊程，強化深度遊路線，讓遊客能感受當地自然生態、體驗先民開墾遺跡，並以鐵馬環繞全鄉完整的自行車路網，從大山到大海只要5分鐘，飽覽田園景觀、農村文化，品嘗道地特色美食，讓吉安鄉村落之美被國內外觀光客看見。

游淑貞表示，占地15公頃的波斯花海在吉安盛開爭豔，在中央路、知卡宣大道和鄉間步道，轉個彎就遇見隨風搖曳的繽紛花海，加上鄰近山邊的4條楓林、白雲、日光及向陽等健行步道上，已經有梅花、杜鵑花、扶桑花、馬櫻丹等花卉陸續綻放。